



Сацук рассказал « Нашей Ниве » свою версию показанного в телесюжете.





«Он теперь будет говорить, что там $5000, я — что $100 долларов, верь кому хочешь. Но ситуация была такова: я готовил расследование о поставках товаров медицинского назначения по завышенным ценам и с махинациями. Медведский мне помог с информацией. Всё.





Потом его директор писала мне в ватсап: «Ну как там, ну как там? Как продвигается?» Я объяснил, что живу за городом, а у меня в то время сломалась машина. Мобильность ограничена, не могу оперативно подъехать и уточнить какую-то информацию. Потом она начала писать, что Медведский готов компенсировать расходы, аренду машины, ремонт и так далее. Я отказывался. Арендовал за свои деньги.





И когда мы потом встречались в их кабинете, мне Медведский говорит: вот, мол, как моя директриса и обещала, мы готовы какие-то расходы покрыть. Почему я говорил про биткоин? Я говорил, что не хочу знать, откуда деньги и от кого: мол, бросьте на биткоин. Ну я подумал: ладно, пусть покроет расходы. Я даже не помню, сколько было в конверте — может, 100 рублей или 100 долларов. Какая-то небольшая сумма.





Но если бы была показана вся запись встречи, то было бы ясно, что не приходится писать о статье на заказ, потому что я предупреждал, что готовится новая часть расследования, где будет фигурировать сам Медведский. И что если мы найдем железные факты противоправных действий, всё пойдет в печать. Мол, можем только предупредить за пару дней, чтобы было время уехать на какой-нибудь остров и жить там на имеющиеся деньги.





Мне потом дали понять, что проще «заказать» журналиста, чем уехать на остров, поэтому вторую часть расследования мы не публиковали, взвесив риски. Пообещали убить или посадить. А об этой записи я знал за пару месяцев еще», — рассказал Сацук.





Он также добавил, что упомянутую публикацию «согласовывал с полковником Департамента финансовых расследований».









«Мне председатель КГБ предлагал трехкомнатную квартиру в Минске, чтобы я не писал один материал — это было давно, речь не о Вакульчике. Я тогда не согласился. А тут соглашусь? На объективность эти деньги не влияли.





Материал, который они дали, был классный. Я бы еще сам за него мог доплатить. Расследование я делал вместе с польскими коллегами. А деньги… Когда я объявил сбор на поддержку расследований, то люди просто на улице подходили и давали деньги. На конференцию какую-нибудь прихожу, а мне: «Сергей, возьми». Просто так суют. На телефон только более 600 рублей перевели», — добавил Сацук.





Он утверждает, что получение денег не скрывает и задекларирует их в конце года.





Мы также поинтересовались у Сацука, не было ли такого, чтобы он брал деньги раньше?





«Не было такого. Какие деньги? Я не такой богатый человек, у меня долгов на $15 тысяч — только за электричество в доме с неподведенным газом на 9 тысяч рублей», — уверяет он.