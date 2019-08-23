"Ну, они же люди" Лукашенко снова требует поднять зарплату





Во время доклада Сергей Румас отметил: "Сегодня ситуация в экономике сбалансированная. Выполняется большинство качественных показателей, стабильная ситуация на денежном рынке, финансовом, валютном. Инфляция находится в запланированных пределах".





Лукашенко напомнил о задаче по повышению зарплат низкооплачиваемых категорий работников.





"Мы сегодня получили цифры по заработной плате. Она растет. И цифра по июлю - Br1128. Средняя зарплата нарастающим итогом уже Br1055. Это несколько выше тех параметров, которые планировало правительство. И, соответственно, это на нас налагает дополнительные обязательства по поиску средств для того, чтобы зарплаты бюджетников, пенсии держались на установленных Вами уровнях - 80% и 40% к средней заработной плате", - сказал Сергей Румас.









"Мы договаривались низкооплачиваемых как-то поднимать: социальную сферу - образование, в здравоохранении - нянечки, работники низкого звена. Они же люди, надо их поддерживать как-то. Как у нас здесь обстоят дела?" – спросил в этой свящи Лукашенко.





"Сегодня основной упор в деятельности правительства как раз на том, чтобы низкооплачиваемые категории получали достойную заработную плату", - ответил премьер.