Как это было: Балтийский путь

Акция за независимость — «Балтийский путь» была приурочена к 50-летию подписания пакта Молотова-Риббентропа, по секретным протоколам которого Литва, Латвия и Эстония отходили СССР.





В день 50-й годовщины подписания пакта жители всех трех стран Балтии потребовали признать факт подписания соглашения и немедленно возобновить независимость Балтийских государств.





По данным агентства Reuters, 23 августа 1989 года в акции приняли участие 700 тысяч человек в Эстонии, 500 тысяч в Латвии и один миллион жителей Литвы.





В свою очередь, по данным советского агентства ТАСС, в цепь встали 300 тысяч жителей Эстонии и 500 тысяч человек в Литве. Данные о Латвии не были опубликованы, напоминает rus.tvnet.lv.









Балтийский путь стал крупнейшей и важнейшей кампанией, целью которой было восстановление независимости трех балтийских стран.





В итоге СССР признал факт подписания секретного договора с нацистской Германией, но не факт оккупации балтийских стран. Вскоре Литва объявила о выходе из состава Союза, ознаменовав его скорый распад.





О том, как проходил Балтийский путь, смотрите в фотогалерее:

#1#