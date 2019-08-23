Как это было: Балтийский путь
23 августа 1989-го два миллиона жителей Латвии, Литвы и Эстонии взялись за руки и выстроились в живую цепь, соединившую Таллин, Ригу и Вильнюс.
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Каменный мост в Риге, фото Marta Zepa
Акция за независимость — «Балтийский путь» была приурочена к 50-летию подписания пакта Молотова-Риббентропа, по секретным протоколам которого Литва, Латвия и Эстония отходили СССР.
В день 50-й годовщины подписания пакта жители всех трех стран Балтии потребовали признать факт подписания соглашения и немедленно возобновить независимость Балтийских государств.
По данным агентства Reuters, 23 августа 1989 года в акции приняли участие 700 тысяч человек в Эстонии, 500 тысяч в Латвии и один миллион жителей Литвы.
В свою очередь, по данным советского агентства ТАСС, в цепь встали 300 тысяч жителей Эстонии и 500 тысяч человек в Литве. Данные о Латвии не были опубликованы, напоминает rus.tvnet.lv.
Балтийский путь стал крупнейшей и важнейшей кампанией, целью которой было восстановление независимости трех балтийских стран.
В итоге СССР признал факт подписания секретного договора с нацистской Германией, но не факт оккупации балтийских стран. Вскоре Литва объявила о выходе из состава Союза, ознаменовав его скорый распад.
О том, как проходил Балтийский путь, смотрите в фотогалерее:
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Источник: gazetaby.com
12:09 23/08/2019