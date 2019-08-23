"У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом (Украины, Владимиром Зеленским - Прим.). Они просили какой-то поддержки. Как мы, оказываем - не оказываем?", – сказал Лукашенко во время встречи с премьер-министром Сергеем Румасом в пятницу.





Президента цитирует его пресс-служба.





Глава государства также коснулся и прошедшей в пятницу встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, на которой был поднят вопрос некоторых проблем с логистикой в двусторонней торговле транзитом через Украину.









"Наверное, он вам об этом скажет. У нас что-то там с логистикой через Украину - поставки наших товаров в Закавказье. Не очень ладится. Пусть по мелочам, но это, наверное, наши недоработки. Потому что вряд ли Украина будет препятствовать торговле. Им ведь тоже выгодно, это транзитная страна для нас в этом отношении", - отметил Лукашенко.





"И ряд других вопросов, которые у вас есть. Я готов обсудить и принять решения", - подытожил глава государства.



