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СМИ: режиссера Сенцова не включили в список на обмен пленными

Украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова не включили в список на обмен пленными, который, по данным СМИ, согласовывают Россия и Украина.


Об этом сообщает российская газета Коммерсант со ссылкой на информированные источники. Собеседники газеты не уточнили, почему в список не попал Сенцов. 

По данным издания, в список для обмена также не включен российский пропагандист, бывший главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Он якобы отказался от обмена и «намерен добиваться своего оправдания и освобождения». 

Также сообщается, что обмен пленными может состояться до конца лета. В частности, в Украину могут вернуться все украинские моряки, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе. 


Напомним, ранее в Кремле подтвердили контакты по поводу обмена удерживаемыми лицами с Украиной. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили российско-украинские отношения, в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами, но без конкретных фамилий.
Источник: УНИАН
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