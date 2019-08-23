СМИ: режиссера Сенцова не включили в список на обмен пленными
Украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова не включили в список на обмен пленными, который, по данным СМИ, согласовывают Россия и Украина.
Об этом сообщает российская газета Коммерсант со ссылкой на информированные источники. Собеседники газеты не уточнили, почему в список не попал Сенцов.
По данным издания, в список для обмена также не включен российский пропагандист, бывший главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Он якобы отказался от обмена и «намерен добиваться своего оправдания и освобождения».
Также сообщается, что обмен пленными может состояться до конца лета. В частности, в Украину могут вернуться все украинские моряки, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе.
Напомним, ранее в Кремле подтвердили контакты по поводу обмена удерживаемыми лицами с Украиной. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили российско-украинские отношения, в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами, но без конкретных фамилий.
Источник: УНИАН
10:39 23/08/2019