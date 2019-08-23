Ми-ми-мишное видео: спикер парламента кормит младенца во время заседания
Спикер парламента Новой Зеландии Тревор Маллард председательствовал на заседании с младенцем на руках.
Он кормил ребенка из бутылочки и возился с ним, пока папа малыша - депутат Тамати Коффи, недавно вышедший из декретного отпуска, - выступал с речью.
Видео было опубликовано на YouTube-канале The Telegraph.
10:17 23/08/2019
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