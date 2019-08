Стороны обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и не поддерживать третьи страны в войне против Германии либо СССР. Однако это соглашение, хотя и ставшее неожиданностью для западных держав и союзной нацистам Японии, было лишь частью пакта.





С подачи Иосифа Сталина и с согласия Адольфа Гитлера главы двух внешнеполитических ведомств — Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп — подписали также секретный протокол к документу. Он предусматривал разделение сфер влияния СССР и нацисткой Германии в Восточной Европе в случае «территориально-политического переустройства».





Берлин претендовал на Литву и западную часть Польши, тогда как Москва посягала на Латвию, Эстонию, Финляндию, восточную часть Польши и Бессарабию, входившую в состав Румынии. Этот тайный передел европейской карты СССР отрицал вплоть до перестройки конца 80-х.





Само же «переустройство» последовало мгновенно: 1 сентября 1939 года, на следующий день после ратификации пакта Верховным Советом СССР, Германия вторглась в Польшу и развязала Вторую мировую войну. А 17 сентября на польскую территорию ступила и Красная Армия — под предлогом «защиты жизней и имущества» украинского и белорусского населения Польши.





Цепь исторических событий, которым дало ход подписание пакта, бесконечна. Помимо непосредственного начала боевых действий в Европе, среди таких последствий — крах идеи коллективной безопасности с участием Москвы, установление зоны советского влияния в Восточной Европе и странах Балтии на десятилетия, а также Катынская трагедия — расстрел в СССР нескольких десятков тысяч пленных офицеров польской армии.





«Только тоталитарный деспотизм в обеих странах мог решиться на такой одиозный противоестественный акт, — отзывался о пакте Молотова-Риббентропа британский премьер Уинстон Черчилль. — Тот факт, что такое соглашение оказалось возможным, знаменует всю глубину провала английской и французской политики и дипломатии за несколько лет», — характеризовал он предшествовавшую подписанию пакта политику «умиротворения агрессора» по отношению к Гитлеру.





"Новое время" приводит семь неочевидных, но важных фактов о подписании документа и его творцах.





1. Гитлер торопился с подписанием пакта

Руководство нацистской Германии взяло курс на формальное улучшение отношений с СССР с осени 1938 года. Тогда после аннексии Судетской области Чехословакии по итогам Мюнхенского соглашения новой целью территориальных претензий Гитлера стала Польша. Как полагают многие западные историки, нацистский диктатор рассчитывал сделать этот локальный конфликт отправной точкой противостояния с Великобританией и странами Запада, однако пытался избежать войны на два фронта и потому стремился исключить СССР из участия в конфликте на этом этапе.





Гитлер в 1936 году / Фото: Heinrich Hoffmann / Das Bundesarchiv





«Всё, что я делаю, направлено против России; если Запад слишком глуп и слеп, чтобы понять это, я буду вынужден договориться с русскими, разбить Запад, и затем, после его разгрома, собрать свои силы и двинуться на Советский Союз» — заявлял Гитлер 11 августа 1939 года швейцарскому дипломату Карлу Буркхардту, который на тот момент был верховным комиссаром Лиги Наций по вопросу оспариваемого Германией Данцига (польского Гданська). Эту цитату приводит в своей книге известный немецкий военный историк Рольф-Дитер Мюллер (Enemy in the East: Hitler’s Secret Plans to Invade the Soviet Union).





Активные переговоры о заключении возможного соглашения велись между Кремлем и нацистами в течение всего 1939 года. К середине августа Германия стала настаивать на скорейшем результате: немецкое вторжение в Польшу было запланировано на ближайшие недели и к этому времени Гитлер надеялся заручиться нейтралитетом СССР.





15 августа Берлин предложить отправить в Москву министра иностранных дел Иоахима фон Риббентропа и подписать декларацию о ненападении. СССР в ответ озвучил идею вначале заключить экономическое соглашение, а затем — более широкий пакт с доппротоколом. 19 августа экономический договор был подписан, а Риббентропа Кремль предложил принять 26−27 августа.





Гитлер отправил Сталину персональную телеграмму, где настаивал на визите Риббентропа не позднее 23 августа. Нацистский лидер также подчеркнул, что министр имеет «всеобъемлющие и неограниченные полномочия, чтобы составить и подписать как пакт о ненападении, так и протокол».





В среду, 23 августа 1939 года, Иоахим фон Риббентроп прилетел в Москву.





2. Риббентропа встретили обстрелом и флагом с Мосфильма

Американский дипломат Чарльз Болен был послом США в Советском Союзе в 50-х годах и работал в дипмиссии США в Москве до, после и во время Второй мировой войны.





Позже с его слов стали известны два любопытных факта, демонстрирующих внезапность внешнеполитического разворота по итогам пакта Молотова-Риббентропа даже для самого СССР.





Болен уверял, что для встречи немецкой делегации во главе с Иоахимом фон Риббентропом протоколисты с трудом нашли нацистский флаг со свастикой. В итоге его предоставил Мосфильм, где знамя использовали на съемках антифашистских картин, ведь все последние годы до подписания пакта советская пропаганда клеймила нацистскую Германию.





Сам Риббентроп был одним из главных объектов советских карикатуристов того времени, а 23 августа 1939 года по дороге в Москву его самолет обстреляли зенитчики СССР в районе российского города Великие Луки. По словам Болена, их не предупредили о спецрейсе министра иностранных дел Германии.





3. На самом деле документ подписали 24 августа

23 августа переговоры Риббентропа в Кремле состоялись в два этапа. После того, как около полудня нацистский министр прилетел в Москву, он течение трех часов обсуждал детали будущего пакта с советским диктатором Иосифом Сталиным и наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым.





Именно тогда Сталин заявил, что договор должен включать дополнительные соглашения, «о которых мы ничего нигде публиковать не будем», рассказал впоследствии переводчик вождя Владимир Павлов.





Сталин и Риббентроп / Фото: Wikimedia / Deutsches Bundesarchiv





Затем был сделан перерыв и около 20:00 по московскому времени Риббентроп отправил Гитлеру срочную телеграмму. В ней он отметил, что переговоры о заключении пакта проходят «положительно в нашем духе», однако СССР требует включить в сферу своих интересов латвийские порты Либава (Лиепая) и Виндава (Вентспилс). Риббентроп запросил у фюрера согласия на такую уступку со стороны нацисткой Германии.





«Подписание секретного протокола о взаимном разграничении сфер влияния во всей восточной зоне, на которое я дал свое принципиальное согласие, обсуждается», — отметил в этой же телеграмме немецкий министр иностранных дел.





Спустя три часа он получил лаконичный ответ Гитлера: «Да, согласен».





Ближе к полуночи переговоры возобновились и около 2:00 24 августа 1939 года Молотов и Риббентроп в присутствии Сталина подписали в Кремле пресловутый Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, а также секретный протокол к нему. Документы были датированы предыдущим днем, 23 августа.





4. На банкете в честь подписания пакта Сталин поднял тост за Гитлера

Согласно свидетельствам присутствовавших на переговорах переводчиков и протоколистов, встреча Сталина и Молотова с Риббентропом и последовавший за ней банкет проходили в дружеской манере. Об этом же упоминает известный американский историк Уильям Ширер в своей книге Взлет и падение Третьего рейха.





Первые лица двух диктаторских режимов обсуждали общность своих стран — в частности, противостояние «капиталистическим демократиям» Запада.









Застолье в честь визита Риббентропа, увенчавшее подписание пакта, продолжалось до раннего утра 24 августа, рассказывал впоследствии переводчик Сталина и Молотова Валентин Бережков. Он же цитировал один из многих прозвучавших на банкете тостов, который Сталин предложил поднять за Гитлера: «Я знаю, как немецкий народ любит своего фюрера. Поэтому я хочу выпить за его здоровье».





«Когда принесли карту с только что согласованной новой границей между германскими владениями и Советским Союзом, Сталин разложил ее на столе, взял один из своих больших синих карандашей и, дав волю эмоциям, расписался на ней огромными буквами с завитком, перекрывшим вновь приобретенные территории — Западную Беларусь и Западную Украину. Свою подпись красным сталинским карандашом поставил и Риббентроп», — рассказывал Бережков в своих мемуарах Как я стал переводчиком Сталина. После развала СССР он эмигрировал в США и преподавал в Монтерейском институте международных исследований в Калифорнии.





5. Риббентропа казнили, Молотов прожил до 96 лет

Судьба двух человек, оставивших свои подписи под советско-нацистским пактом о ненападении, а имена — в учебниках истории, впоследствии оказалась очень разной.





Министр иностранных дел нацистской Германии Иоахим фон Риббентроп был повешен 16 октября 1946 года по приговору Нюрнбергского трибунала. Его осудили за преступления против мира, участие в умышленном планировании военной агрессии, военные преступления и преступления против человечности. На момент смерти Риббентропу было 53 года. Его тело кремировали, прах развеяли.





Риббентроп в своей камере в ходе Нюрнбергского трибунала / Фото: United States Army Signal Corps photographer / Harvard Law School Library





Вячеслав Молотов еще долгие годы возглавлял советскую дипломатию, оставаясь министром иностранных дел СССР. Позже руководил советским представительством при штаб-квартире агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ), пока в начале 1960-х во время хрущевской «оттепели» не был отозван, исключен из партии и отправлен на пенсию. Он умер лишь в 1986 году в возрасте 96 лет и похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.





6. СССР отрицал существование тайного протокола к пакту еще 50 лет

Тайный протокол к документу, определивший события последующих лет, для всего мира оставался предметом предположений и слухов вплоть до Нюрнбергского трибунала над нацистскими преступниками (1945−1946 годы). Именно на этом процессе Риббентроп и ближайший соратник Гитлера Рудольф Гесс впервые подтвердили заключение договоренностей с СССР о секретном переделе зон влияния в Восточной Европе.





И хотя немецкий оригинал пакта был уничтожен в ходе бомбардировок Берлина в конце Второй мировой войны, его копия на микрофильме сохранилась в архиве документов МИД Германии. Именно эту копию мир увидел в 1948 году, когда она была опубликована в сборнике Госдепартамента США Нацистско-советские отношения в 1939—1941 годах.





Несмотря на это, советская пропаганда продолжала отрицать подписание какого-либо тайного соглашения с нацистской Германией вплоть до перестройки.





Только в 1989 году II Съезд народных депутатов СССР осудил факт подписания дополнительного протокола к пакту Молотова-Риббентропа и других секретных договоренностей с Германией. Секретные протоколы были признаны «юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания».





Жители советских республик смогли прочесть эти протоколы уже после развала Союза и спустя более чем полвека после их подписания. Научная публикация состоялась в журнале Новая и новейшая история в 1993 году, несколькими месяцами ранее документ обнародовали в газетах и показали на пресс-конференции.





7. 23 августа в Европе отмечают как день памяти жертв сталинизма и нацизма

В 2009 году, в 70-ю годовщину подписания пакта, Европейский парламент принял резолюцию, которая учредила 23 августа Европейским днем памяти жертв сталинизма и нацизма.





Его цель — сохранение памяти жертв массовых депортаций и уничтожений людей тоталитарными режимами, а также продвижение демократических ценностей для укрепления мира и стабильности в Европе.





В 2010 году тогдашний президент Европейского парламента Ежи Бузек назвал договор Молотова-Риббентропа «сговором двух наихудших форм тоталитаризма в истории человечества».