Александр Класковский: Лукашенко ищет заменитель демократии

Нужно что-то делать, тем более что в 2020-м – президентские выборы, пишет политолог Александр Класковский в своей колонке на сайте "Белсат"





На днях Александр Лукашенко устроил небывалую головомойку правоохранителям, заявив, что «некоторые в погонах прибурели и оборзели». Ранее, назначая министром внутренних дел Юрия Караева, президент посоветовал ему уважать людей. Подчеркнул: «Тот, кто заслуживает, чтобы его поддержали и даже пьяного домой отвезли – так надо и сделать». Короче, к электорату нужно с душой. Это ж вам не оппозиция.





Чиновникам приказано сделать человеческое лицо

Вообще тема уважения к людям, соблюдения справедливости стала рефреном Лукашенко при кадровых назначениях последнего времени. Он дает чиновникам установку подобреть.





А еще страну изумила поездка главы Администрации президента Натальи Кочановой ради извинений перед могилевскими цыганами, на которых «наехала» милиция. К слову, возможно, именно тот инцидент и подтолкнул президента к решению отправить в отставку прежнего главу МВД Игоря Шуневича, ставшего раздражителем для публики.









Та же Кочанова приняла женщин из движения «Матери 328», протестующих против несправедливых, по их мнению, приговоров по антинаркотической статье. Саму статью недавно немного смягчили. Хотя раньше лично Лукашенко призывал создать для осужденных за наркотики «невыносимые условия в местах отбывания сроков».





Еще один финт властей касается аккумуляторного завода под Брестом, строительство которого вызвало протесты по экологическим соображениям. Если раньше заводил протестов винтили и штрафовали, то теперь сооружение предприятия приостановили, а за решеткой оказался уже его хозяин.





То есть налицо смягчение политики властей в тех случаях, когда протесты не носят политического характера. И это превентивная мера, чтобы требования не политизировались.





Просите, и вам воздастся!

Еще в 2006 году Лукашенко подписал директиву о дебюрократизации госаппарата. Основной упор был сделан на работу с жалобами и обращениями.





Фигуральной книгой жалоб авторитарный лидер решил компенсировать дефицит демократии, ограничение прав человека. Вы, мол, пишите челобитные, а мудрая власть их внимательно рассмотрит и каждому воздаст по справедливости.





Но сегодня эта примитивная, по сути средневековая схема многих белорусов явно не устраивает. Как отмечают в независимом исследовательском центре BISS, в белорусском обществе вырос спрос на демократию.





Высокое белорусское начальство было, наверное, неприятно удивлено колоссальным интересом белорусов к украинским президентским выборам, триумфу Владимира Зеленского. По соцсетям чувствовался настрой: оказывается, вот как можно!









Иными словами, белорусы хотят не бить челом, а участвовать в управлении государством, влиять на его политику, а если надо, то и менять фигуры в эшелонах власти. Хотят быть не просителями, а гражданами.





Но вот здесь для Лукашенко и его окружения – большая закавыка. Власть в его понимании – это святое, покушаться на нее кощунственно.





В ловушке системы

Приближенные к верхам консультанты очевидно ищут какие-то полумеры. На днях спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко заявил, что Беларуси следует двигаться к мажоритарно-пропорциональной системе выборов. Эту тему развивает и глава Центризбиркома Лидия Ермошина. Вероятно, чиновники уловили какие-то веяния на самом верху.





Не исключено, что в рамках обещанной Лукашенко переделки Конституции действительно будут введены выборы в парламент частично по партийным спискам. Ведь опыт России, Казахстана показывает, что при этом можно организовать целиком подконтрольную игру с карманными партиями.





Вот только спасут ли полумеры ситуацию? Кочанова перед всеми обиженными не наизвиняется. А черствость начальничков помельче, произвол силовиков порождает сама система.





Ведь местная вертикаль боится только окрика сверху, от воли народа нахождение в кресле не зависит. Правоохранителей же развращает двойная мораль режима: против оппозиции все средства хороши и пр. Эта любовно сконструированная машина насилия в принципе плохо умеет притормаживать.





Но архитектор системы, понятно, на нее не замахнется. Лукашенко обречен с упорством алхимика колдовать над суррогатами, заменителями демократии.