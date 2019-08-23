США, Китай и Россия поспорили в Совбезе ООН

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, которое было созвано в четверг, 22 августа по требованию Москвы и Пекина, российские, американские и китайские дипломаты поспорили об угрозах из-за ядерного оружия со стороны друг друга, передает "Немецкая волна"

Выступая на брифинге, исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, сказал, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений − СНВ-III.

По его словам, в Вашингтоне неоднократно давали понять, что не заинтересованы в сохранении этого соглашения в существующем виде. Кроме того, он заявил, что мир стоит в одном шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций США.

Соединенные Штаты добиваются получения односторонних военных преимуществ за счет выхода из ДРСМД, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, выступая на заседании Совбеза.









По его словам, этот выход преследует односторонние цели и представляет собой уход США от выполнения международных обязательств.

В свою очередь исполняющий обязанности постпреда США при организации Джонатан Коэн заявил, что США намерены разрабатывать и испытывать ракетные системы, ранее запрещенные ДРСМД, ссылаясь при этом на угрозы со стороны Москвы и Пекина.

Он указал, что действия России и Китая ведут к тому, что происходит размыв основы безопасности, и США не намерены игнорировать эту ситуацию.

"Мы не будем сидеть сложа руки и предпримем необходимые меры для обеспечения своей безопасности и безопасности наших союзников, это предусматривает испытания и разработку систем для противодействия тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся", − отметил Коэн.

18 августа Пентагон провел испытания крылатой ракеты, которая поразила цель на расстоянии свыше 500 км.

ДРСМД запрещал производство и испытание ракет с дальностью от 500 км до 5,5 тыс. км. В Пентагоне уточнили, что проводились испытания разновидности крылатой ракеты Томагавк.

Кроме того, в ноябре Министерство обороны США планирует провести испытание баллистической ракеты наземного базирования, схожей с ракетой Першинг-2. Все ракеты этого класса были уничтожены к 1991 году в соответствии с положениями ДРСМД.

США и Россия завершили выход из ДРСМД 2 августа. Поводом для прекращения действия договора стали российские ракетные разработки, по утверждению Вашингтона, нарушающие его.

В частности, отмечалось, что возможная дальность полета российской ракеты 9М729 больше, чем предусмотрено в соглашении.

В Москве называют эти обвинения голословными и возлагают на США вину за провал всех попыток сохранить в силе ДРСМД.