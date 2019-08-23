Борис Джонсон закинул ногу на стол во время встречи с Макроном

Как пишет Business Insider , поступок главы британского правительства успели раскритиковать в соцсетях. В частности, биограф Джонсона Соня Пернелл назвала его поведение "грубым и позорным".





"Представьте, если бы Макрон положил ноги на стол в Букингемском дворце", − отметила она в Twitter.





Редактор газеты The Sun Том Ньютон Данн обвинил политика в менспрединге (привычке мужчин сидеть с широко раздвинутыми ногами).









Другие пользователи также сочли поведение Джонсона недипломатичным.





При этом, как указывает издание, поступок премьер-министра, вероятно, был шуткой.





"Выглядит, словно Макрон предположил, что столик можно использовать в качестве подставки для ног, что Джонсон в шутку и делает", − написал корреспондент Sky News в Twitter.