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Борис Джонсон закинул ногу на стол во время встречи с Макроном

Поступок британского премьера сразу раскритиковали в соцсетях, однако, скорее всего, это была шутка.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик, стоявший между политиками. Соответствующие кадры 22 августа опубликовали в социальных сетях журналисты, присутствовавшие на встрече.



Как пишет Business Insider, поступок главы британского правительства успели раскритиковать в соцсетях. В частности, биограф Джонсона Соня Пернелл назвала его поведение "грубым и позорным".

"Представьте, если бы Макрон положил ноги на стол в Букингемском дворце", − отметила она в Twitter.

Редактор газеты The Sun Том Ньютон Данн обвинил политика в менспрединге (привычке мужчин сидеть с широко раздвинутыми ногами).


Другие пользователи также сочли поведение Джонсона недипломатичным.

При этом, как указывает издание, поступок премьер-министра, вероятно, был шуткой.

"Выглядит, словно Макрон предположил, что столик можно использовать в качестве подставки для ног, что Джонсон в шутку и делает", − написал корреспондент Sky News в Twitter.
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