Интернет-издание Al Modon указало на организацию крупнейшего наркотрафика на Ближнем Востоке политической партией и военной организации Ливана «Хезболла».





По информации арабского журналиста Мухаммеда Сахили, контрабандой наркотиков, помимо ливанских политиков, занимается и российский контингент, расположенный в Сирии через главный порт Латакия. Журналисты заявили, что военные, охраняющие Башара Асада, получают «нечто» от ливанских боевиков, переносят сумки в порт и «передают их русским», которые грузят их на судно и увозят в Россию.





Арабские и ливанские СМИ напрямую обвинили российских военных, заявив, что именно они помогают «Хезболле» в организации наркотрафика Ливан—Сирия—Россия. Помимо наркотиков, журналисты также обвинили российские спецслужбы в контрабанде редких археологических артефактов, перевозимых нелегально в Россию. Но под информационный удар попали непросто военнослужащие.









По информации арабских изданий, контрабандой занимаются офицеры военно-воздушных и воздушно-космических сил. А под личной охраной президента Башара Асада подразумеваются бойцы спецподразделения ССО ГРУ, чей личный состав также базируется в Сирии совместно с армейскими частями российских войск. Мухаммед Сахили заявил, что 21 июля 2019 года офицер полиции Латакии арестовал «особый груз» в сирийском порту, однако после, содержимое якобы всё же было отправлено в Россию из-за вмешательств российских спецслужб.





Все фотографии и материалы из СМИ были арестованы. Визит министра обороны Мозамбика в Россию может привести к любопытным результатам. По факту получается, что ливанские СМИ объявили о том, что одна из самых сильных государственных партий совместно с российскими офицерами спецназа ГРУ и ВВС занимаются нелегальной продажей и контрабандой наркотиков, и ценных исторических грузов, однако основные доказательства были якобы изъяты.

