Войска ОАЭ попытались захватить один из городов Йемена





Как сообщает РИА Новости , речь идет об административном центре южной провинции Шабва - городе Атак.





"Командование эмиратскими силами в Бальхафе в провинции Шабва ответственно за разжигание военной обстановки и попытку захватить город Атак - столицу провинции, несмотря на большие усилия Саудовской Аравии по прекращению кризиса и военного противостояния", - заявил Йеменскому агентству новостей официальный представитель правительства Раджих Бади.





"Распространение вооруженного мятежа на провинцию Шабва представляет собой четкий вызов целям арабской коалиции, усилиям Саудовской Аравии по нормализации обстановки и ставит под угрозу все попытки перемирия и прекращения военной эскалации", - заметил он.









Правительство Йемена обвинило ОАЭ в оказании военной и финансовой помощи сепаратистам и потребовало от них немедленно прекратить их поддержку, а также обратилось к президенту Абд Раббу Мансуру Хади с просьбой пересмотреть участие ОАЭ в арабской коалиции, созданной в 2015 году для помощи правительству в борьбе с захватившими власть в Йемене мятежниками из движения "Ансар Алла".