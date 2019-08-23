Войска ОАЭ попытались захватить один из городов Йемена
Международно признанное правительство Йемена обвинило войска ОАЭ в попытке захватить один из городов страны.
Как сообщает РИА Новости, речь идет об административном центре южной провинции Шабва - городе Атак.
"Командование эмиратскими силами в Бальхафе в провинции Шабва ответственно за разжигание военной обстановки и попытку захватить город Атак - столицу провинции, несмотря на большие усилия Саудовской Аравии по прекращению кризиса и военного противостояния", - заявил Йеменскому агентству новостей официальный представитель правительства Раджих Бади.
"Распространение вооруженного мятежа на провинцию Шабва представляет собой четкий вызов целям арабской коалиции, усилиям Саудовской Аравии по нормализации обстановки и ставит под угрозу все попытки перемирия и прекращения военной эскалации", - заметил он.
Правительство Йемена обвинило ОАЭ в оказании военной и финансовой помощи сепаратистам и потребовало от них немедленно прекратить их поддержку, а также обратилось к президенту Абд Раббу Мансуру Хади с просьбой пересмотреть участие ОАЭ в арабской коалиции, созданной в 2015 году для помощи правительству в борьбе с захватившими власть в Йемене мятежниками из движения "Ансар Алла".
07:50 23/08/2019
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