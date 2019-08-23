Украина и РФ договорились об обмене 33 на 33 - СМИ

Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая представляет Киев в процессе обмена, уже находится в Москве. В то же время ее российская коллега Татьяна Москалькова находится в отпуске до понедельника, и пока никаких встреч с ее участием не планируется.





Относительно Вышинского, источник издания сообщил, что его освобождение будет проходить по другой схеме. Кроме того, указывается, что Москва не настаивает на обязательном обмене Вышинкого - для России принципиален факт его освобождения. Будет ли освобожден в этот раз украинский режиссер Олег Сенцов неизвестно.





Вчера стало известно, что трое россиян проходят процедуру оформления обмена. Об этом сообщил их адвокат. В свою очередь, из Одесского СИЗО на обмен в Киев вывезли троих обвиняемых в госизмене: украинцев Дениса Хитрова и Елену Бобову, а также гражданина Молдовы Петра Мельничука.









Ранее российские СМИ сообщили о возможном освобождении пяти украинских заключенных, которые якобы находятся в московском СИЗО. Речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко.





Неофициально считается, что обмен пленными стал возможен после переговоров президентов Франции и России.