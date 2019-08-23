Украина и РФ договорились об обмене 33 на 33 - СМИ
Москва и Киев предварительно договорились об обмене 33 россиян на 33 гражданина Украины без учета главреда РИА Новости Кирилла Вышинского. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая представляет Киев в процессе обмена, уже находится в Москве. В то же время ее российская коллега Татьяна Москалькова находится в отпуске до понедельника, и пока никаких встреч с ее участием не планируется.
Относительно Вышинского, источник издания сообщил, что его освобождение будет проходить по другой схеме. Кроме того, указывается, что Москва не настаивает на обязательном обмене Вышинкого - для России принципиален факт его освобождения. Будет ли освобожден в этот раз украинский режиссер Олег Сенцов неизвестно.
Вчера стало известно, что трое россиян проходят процедуру оформления обмена. Об этом сообщил их адвокат. В свою очередь, из Одесского СИЗО на обмен в Киев вывезли троих обвиняемых в госизмене: украинцев Дениса Хитрова и Елену Бобову, а также гражданина Молдовы Петра Мельничука.
Ранее российские СМИ сообщили о возможном освобождении пяти украинских заключенных, которые якобы находятся в московском СИЗО. Речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко.
Неофициально считается, что обмен пленными стал возможен после переговоров президентов Франции и России.
07:29 23/08/2019
Fatal error: Call to undefined function setComment() in /var/www/park/bitrix/templates/.default/components/bp/news/news_complex_new/detail.php on line 57