Про референдум не забыли. Социал-демократы обсудят проект Конституции

Об этом «Белорусскому партизану» сообщил лидер Громады Игорь Борисов.





- Это не окончательный вариант Конституции – проект находится только на стадии первоначального рассмотрения. Как только мы доработаем окончательный вариант проекта, мы его перешлем в Конституционный суд, - отметил Игорь Борисов.





Игорь Борисов, фото Белсат

Идея разработать альтернативный вариант Конституции появилась после многочисленных и продолжительных слухов о конституционном референдуме, цель которого – то ли обеспечить транзит власти, то ли продлить сроки президентских полномочий. Несмотря на то, что официальныелица несколько месяцев предпочитают вслух даже не заикаться о конституционном референдуме, идею изменения Конституции подхватили социал-демократы.





- Если не можешь продвинуть собственный продукт, по крайней мере надо пытаться повлиять на то что уже есть – либо своими идеями, либо позицией. К сожалению, мы пока не во власти, поэтому не формируем политическую повестку дня. Поэтому не оглядываясь на работу конституционной комиссии, мы предлагаем вариант Конституции, который возможен при переходе страны к демократии, - отмечает Игорь Борисов.









– В нынешних условиях мы должны воздействовать на политические процессы, которые происходят в Беларуси и на уровень принятия решений. Потому что наиболее конструктивные и наиболее интересные вещи могут существенно изменить первоначальный документ, предложенный властью. В этой связи политик вспомнил об участии оппозиции и БСДП (Грамада) в работе комиссии по изменению закона о политических партиях, созданной при Минюсте. -Естественно, при последующих изменениях Избирательного и Жилищного кодексов Минюст должен внести свои предложения, озвученные на круглом столе по обсуждению закона о политических партиях. Без этих изменений невозможны дальнейшие изменения в законе о политических партиях, - отметил Игорь Борисов.





Кроме того, руководство социал-демократов выдвинет своих представителей в территориальные, окружные избирательные комиссии и Центризбирком.





Интересы БСДП (Грамада) в ЦИК, как предполагается, будет представлять зампредседателя партии Олег Волчек.







