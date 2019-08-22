TUT.BY решили посмотреть, как сегодня выглядит правоохранительная система Беларуси, чем, по закону, могут заниматься силовики и кто кого контролирует.

Совет безопасности. Глава — Станислав Зась

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY





Станислав Зась, глава Совбеза. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Основные задачи в правоохранительной сфере — межведомственное совещание, где разрабатываются меры по поддержке безопасности и обороны государства.





Инфографика: Антон Девятов, TUT.BY





Чем занимается в правоохранительной сфере — анализ законодательства и выработка стратегических решений по предупреждению и борьбе с преступностью.





Структура — государственный секретарь, президент и его помощник по вопросам нацбезопасности, глава Администрации президента, премьер-министр, генпрокурор, начальник Генштаба Вооруженных сил, председатели двух палат парламента, ВС, СК, Нацбанка, КГБ, КГК, ГПК, Государственного военно-промышленного комитета, министры обороны, иностранных дел, внутренних дел, финансов, по чрезвычайным ситуациям. Деятельность обеспечивает секретариат.





Кому подчиняется — президенту.





Оперативно-аналитический центр при президенте. Руководитель — Андрей Павлюченко

Глава ОАЦ Андрей Павлюченко слева. Фото: пресс-служба президента Беларуси





Основные задачи в правоохранительной сфере — регулирование деятельности по обеспечению защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственные секреты или иные сведения, охраняемые в соответствии с законодательством, от утечки по техническим каналам, несанкционированных и непреднамеренных воздействий.





Чем занимается в правоохранительной сфере — контроль силовых структур, оперативно-разыскная деятельность (прослушка, контроль переписки — аналоговой и электронной, оперативное внедрение, работа с гражданами, оказывающими содействие и др. — см. ст. 18 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»), а также охрана государственных секретов, пресечение правонарушений по защите информации (могут составлять административные протоколы), борьба с мошенничеством в сети. Руководитель ОАЦ отдельно подчеркивал, что ведомство занимается борьбой с коррупцией. Именно ОАЦ прослушивало телефонные разговоры минского бизнесмена Дмитрия Володько, через два года информация легла в материалы дела против бывшего заместителя главы Минска Андрея Доморацкого, которого обвинили в трех коррупционных преступлениях.





Структура — открытой информации о структуре и численности органа нет, у начальника Андрея Павлюченко — два заместителя. В 2013 году Александр Лукашенко заявлял, что в ОАЦ работает менее ста человек.





Кому подчиняется — президенту.

Верховный суд. Председатель — Валентин Сукало

Председатель ВС Валентин Сукало и президент Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси





Основные задачи в правоохранительной сфере — осуществление правосудия, укрепление законности и предупреждение правонарушений, защита прав и свобод граждан.





Чем занимается в правоохранительной сфере — правосудие по гражданским, уголовным, административным и экономическим делам, изучение и обобщение судебной практики, разработка предложений о совершенствовании законодательства.





Структура — районные (городские) суды, областные суды и Минский городской суд, экономические суды областей и экономический суд Минска, Верховный Суд. По данным на 2017 год, на одного районного судью приходится 8 тысяч человек в регионах и 10 тысяч человек в Минске.





Кому подчиняется — по Конституции, независимая ветвь власти. Но всех судей назначает президент.

Комитет государственной безопасности. Глава — Валерий Вакульчик

Председатель КГБ Валерий Вакульчик. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Основные задачи в правоохранительной сфере — национальная безопасность, контрразведка и внешняя разведка, охрана государственных секретов, борьба с террористической и экстремистской деятельностью, выявление и предотвращение преступлений.





Чем занимается в правоохранительной сфере — профилактика правонарушений и административный процесс, дознание, предварительное следствие, обыск и розыск, оперативно-разыскная деятельность (опросы, наведение справок, прослушка, оперативный эксперимент и т.д.), привлечение граждан для сотрудничества, проведение контртеррористических операций, направление в адрес госорганов представлений об устранении нарушений, которые могут нанести вред национальной безопасности, предупреждение гражданам о недопущении противоправной деятельности. Также КГБ может вносить предложения о временном ограничении права на выезд для граждан, осведомленных о гостайнах, и временно ограничивать выезд граждан, которые стоят на профилактическом учете в органах госбезопасности. А еще в любое время суток беспрепятственно войти в квартиру или офис при преследовании лиц, если есть достаточные основания, что в этом помещении было совершено или совершается преступление. По каким делам работает КГБ? Терроризм, незаконный экспорт, незаконный оборот наркотиков, оружия, боеприпасов, ядерных материалов, сильнодействующих химических веществ, организованная преступность, коррупция, незаконная миграция, контрабанда, умышленное приведение в негодность транспортного сообщения и угон поезда или самолета, преступления против государства, разглашение государственной тайны.





Структура — Центральный аппарат КГБ, территориальные органы госбезопасности по Минску и Минской области, управления в каждой области, управление военной контрразведки, воинские части. Информация о количестве сотрудников засекречена.





Кому подчиняется — президент, Совет министров.





Министерство внутренних дел. Министр — Юрий Караев

Министр внутренних дел Юрий Караев. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Основные задачи в правоохранительной сфере — борьба с преступностью, охрана общественного порядка, общественная безопасность.





Чем занимается в правоохранительной сфере — охрана общественного порядка, оперативно-разыскная деятельность, розыск, профилактика, выявление, пресечение преступлений и административных правонарушений, дознание по уголовным делам, ведение административного процесса в соответствии с компетенцией, пресечение и задержание и содержание под стражей, проверка личности, обыск и осмотр, изъятие запрещенного к обороту имущества и предметов, организация исполнения и отбывания наказания (подробнее — по ссылке).





Структура — Министерство внутренних дел, областные и минское управления, районные управления. Также в структуре ведомства — управления (управление «К», ГАИ и др.), главные управления (по борьбе с экономическими преступлениями, уголовного розыска и др.), департаменты (исполнения наказаний, охраны и др.), внутренние войска. Открытых данных о том, сколько в Беларуси сотрудников милиции, нет. В 2018 году СМИ со ссылкой на экс-министра Игоря Шуневича называли цифру в 35 тысяч человек.





Кому подчиняется — президент, Совет министров, местные власти.

Следственный комитет. Глава — Иван Носкевич

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Основные задачи в правоохранительной сфере — расследование преступлений.





Чем занимается в правоохранительной сфере — проверка заявлений и сообщений о преступлениях, предварительное следствие по уголовным делам.





Структура — центральный аппарат Следственного комитета, управления по областям и Минску, районные (межрайонные), городские, районные в городах отделы СК. На момент создания комитета количество сотрудников было свыше 5 тысяч человек, в 2017 году произошла оптимизация — 375 сотрудников покинули ведомство, еще 500 заменили гражданским персоналом.





Кому подчиняется — президенту.

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Директор — Игорь Маршалов

Директор ДФР Игорь Маршалов. Скриншот видео ctv.by

Основные задачи в правоохранительной сфере — профилактика, выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в экономической сфере, в том числе коррупции.





Чем занимается в правоохранительной сфере — оперативно-разыскная деятельность, задержание, проверки, в том числе по налоговым декларациям, производство дознания по уголовным делам, ведение административного процесса в рамках компетенций.





Структура — Департамент финансовых расследований КГК, управления Департамента по областям, по Минской области и Минску, межрайонные отделы управлений Департамента по областям, по Минской области и Минску. Открытых данных о численности структуры нет.





Кому подчиняется — президент, КГК.





Государственный комитет судебных экспертиз. Глава — Андрей Швед

Андрей Швед. Скриншот видео ctv.by

Основные задачи в правоохранительной сфере — судебные экспертизы, надзор за качеством оказания медпомощи.





Чем занимается в правоохранительной сфере — проведение экспертиз по уголовным и гражданским делам, делам об административных правонарушениях, экономическим делам.





Структура — Центральный аппарат, территориальные органы во всех областях и Минске. Открытых данных о численности Комитета нет.





Кому подчиняется — президенту.

Генеральная прокуратура. Генпрокурор — Александр Конюк

Генпрокурор Александр Конюк. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Основные задачи в правоохранительной сфере — обеспечение верховенства права, законности и правопорядка, защита прав и законных интересов граждан и организаций, а также общественных и государственных интересов.





Чем занимается в правоохранительной сфере — надзор за исполнением закона как со стороны государственных и иных организаций, так и со стороны граждан. Кроме того, прокуроры следят за исполнением закона при проведении оперативно-разыскной деятельности, дознания и предварительного следствия, соответствием закону судебных постановлений, контролируют соблюдение закона при исполнении наказаний. Санкции на обыск, меру пресечения дает прокурор. Досудебное соглашение о сотрудничестве также заключает прокурор. Также прокуратура координирует работу госорганов, задача которых — борьба с коррупцией. Прокуроры могут проводить предварительное следствие по любому преступлению, если, к примеру, есть угроза объективности. Прокуроры принимают участие в рассмотрении дел в суде. Численность органов прокуратуры — около 2300 человек.





Структура — Генеральная прокуратура прокуратуры областей и города Минска, прокуратуры районов, районов в городах, городов, межрайонные и приравненные к ним транспортные прокуратуры.





Кому подчиняется — президенту.

Министерство обороны. Министр — Андрей Равков

Министр обороны Андрей Равков. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Основные задачи в правоохранительной сфере — военная безопасность и вооруженная защита государства.





Чем занимается в правоохранительной сфере — оперативно-разыскная деятельность (у разведывательных служб Вооруженных Сил), разведка, дознание по уголовным делам о преступлениях, совершенных военнослужащими и гражданским персоналом в связи с занимаемой должностью.





Структура — Министерство обороны и Генштаб Вооруженных сил, сухопутные войска, военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны, специальный войска, силы специальных операций, вооружение и тыл, воинские части. Численность белорусской армии на 1 января 2018 года составляет почти 65 тысяч человек, из которых более 46 тысяч — военнослужащие.





Кому подчиняется — президенту, Совету министров.





Служба безопасности, ГПК, ГТК

Оперативно-разыскной деятельностью (оперативный опрос, наведение справок, сбор образцов, исследование предметов и документов, оперативное отождествление, оперативный осмотр, наблюдение, проверочная закупка, контролируемая поставка, слуховой контроль, контроль в сетях электросвязи, контроль почтовых отправлений, оперативное внедрение и оперативный эксперимент) кроме названных органов, также может заниматься Служба безопасности президента, сотрудники Государственного таможенного комитета и Государственного пограничного комитета.









ГПК и ГТК также являются органами дознания по делам, связанным с контрабандой, незаконным экспортом, невозвращением на территорию Беларуси историко-культурных ценностей, незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих или ядовитых веществ, уклонением от уплаты таможенных платежей, подделкой документов и по уголовным делам о преступлениях, совершенных своими же сотрудниками в связи с занимаемой ими должностью.



