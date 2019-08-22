Светлана Калинкина: Лукашенко ни фига не понял в проблеме

Люди томятся в СИЗО; милиционеры фальсифицируют дела; ОМОН, СОБР или «Алмаз» могут вломиться в квартиру к мирному человеку со всеми вытекающими, но им ничего за это не будет; они могут избивать, провоцировать, давить, угрожать; они оборзели и обурели… Все перечисленное в докладе Лукашенко — правда. Но абсолютно неверны выводы о причинах, благодаря которым все подобное стало возможным.





Александр Лукашенко в своем докладе апеллировал к статистике Верховного суда: мол, суды исправляют ошибки следствия, они оправдывают, они выносят определения… Нашел кого цитировать! Человек будто с Марса свалился на нашу грешную землю, где только судьи почему-то вдруг оказались честными и святыми. Но на самом деле примеры из категории «оборзели и обурели» просто не были бы возможны (или, по крайней мере, их было бы значительно меньше), если бы в Беларуси действительно был объективный справедливый суд.





Четыре года в СИЗО главного инженера МЗКТ Андрея Головача, которого впоследствии оправдали... Адвокаты на протяжении всего периода ареста в том числе через суд пытались оспорить меру пресечения, избранную следствием. Но суд только поучаствовал в травле заслуженного человека, только санкционировал беспредел.





Врач-педиатр Дмитрий Середа, к которому в квартиру ввалился «Алмаз», избив на глазах жены и детей, три года (!) ходил по судам, прежде чем смог добиться, чтобы суд удовлетворил соответствующую жалобу и отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников милиции, осуществлявших и санкционировавших это беспричинное маски-шоу… Три года (!) белорусский суд не видел того, что увидели все прочитавшие об этой истории.









Подростки-наркоторговцы, за которых заступился Лукашенко. Какими бы циничными нелюдями ни были оперативники и следователи, которые просто выполняли план по раскрытию «особо опасных преступлений, ломая судьбы детей, но разве не по решению судов эти подростки были приговорены к огромным срокам заключения?…





Поэтому не говорите мне про суд! Любой, кто так или иначе сталкивался с правоохранительной системой, понимает, что суд – последняя инстанция, на статистику которой следует ссылаться, пытаясь разобраться в «беспределе силовиков». И дело Андрея Головача в этом смысле просто чудо какое-то, бриллиант, который вдруг обнаружился среди груды вонючих гнилушек. Потому что в конечном итоге именно судьи на все закрывают глаза, пишут приговоры будто под диктовку прокуроров и оценивают доказательства «по своему внутреннему убеждению».





Именно с молчаливого согласия и при поддержке белорусских судов «чистосердечное признание» на предварительном следствии стало главным доказательством, в подкрепление которому ничего не требуется. То есть, именно судьи санкционировали беспредел в отношении задержанных, когда ни в чем не повинного человека стало возможным обвинить в чем угодно, поскольку он якобы «признался». А вот как «признался», при каких обстоятельствах — это уже никого не волнует.





В апреле этого года умер Михаил Гладкий, приговоренный к 8 годам за убийство, которого не совершал. Умер, так и не дождавшись от государства компенсации за вырванные из его жизни годы. Восемь лет (!) суд дал за убийство, в котором позже признался другой человек. То есть следователи, адвокаты, прокуроры, судьи, – все санкционировали приговор невиновному. Вот когда надо было бить в колокола, разбираться, устраивать разбор полетов. Потому что «чистосердечное признание», которое выдавили из пьяного и ничего не помнящего человека оперативники, стало причиной этой вопиющей истории. Но где там?! Именно «чистосердечное признание» и поставили Михаилу Гладкому в вину, отказав в выплате компенсации за незаконное осуждение.





А сегодня Александр Лукашенко ищет инструменты, как вернуть правоохранительную систему в правовое русло, собирает совещания, ведет воспитательные разговоры с силовиками… Даже закон специальный писать собрался, чтобы заставить милицию нормально работать… Вот только пустое все это. Потому что, если есть намерение действительно изменить ситуацию к лучшему, то надо не справки Верховного суда цитировать, а именно с судебной реформы и начинать. Потому что деятельность судов является камуфляжем происходящему, соответственно, камуфляжем является и судебная статистика.









Если Андрея Головача задержали ни за что, без необходимых доказательств, то именно суд должен был отменить санкцию на «содержание под стражей». Если в действиях милиционеров, без дай-причины взявших штурмом квартиру мирного педиатра, усматривается состав преступления, именно суд должен был обязать (а не рекомендовать, как это происходит сегодня) уголовное дело возбудить. Если глупых подростков борцы с наркоторговлей решили выдавать за наркоторговцев, именно суды должны были этот беспредел остановить и инициировать проверку службы по наркоконтролю. Но что наши суды? А ничего! Они только узаконивали беспредел «именем Республики Беларусь».





Нет в Беларуси полноценного суда. Соответственно, некого и цитировать. И если уж на самом деле решил разбираться в проблеме, то Лукашенко надо было не справку от Сукало цитировать, а письма в Администрацию президента с жалобами на милицейский и судебный беспредел. Правда, люди должны начать голодать, совершить нечто неординарное, вопиющее, чтобы в Администрации президента на такие письма обратили внимание. Их просто отфутболивают под тем предлогом, что судебная власть в Беларуси независима. Если независима от справедливости, то так оно и есть.





Про необходимость судебной реформы писать можно много. Потому что, если бы в Беларуси был настоящий независимый суд, то это позволило бы и беспредел местных властей остановить, и выборы провести, и инвестиции не из шарашкиных контор привлекать, а от серьезных компаний... Но пока все призывы реформировать судебную систему это всё – призывы в космос. Потому что с объективным, независимым и справедливым судом у нас будет другое государство. Но если правильный диагноз не поставлен, то и лечения правильного, как известно, нет. То есть государственный организм продолжает гнить дальше.



