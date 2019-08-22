Александру Лукашенко скучно. “За шестой срок надо платить”

Политическая вакханалия вступила в активную фазу, что ослепительно продемонстрировала поездка Лукашенко в Ивье – «на окраину губернии», оказавшейся «курортом» и раем». Беларуский руководитель больше не сулит народу золотые горы, а осторожно говорит про «терпимую зарплату».





“Я ожидал худшего, но очень рад, что у вас тут очень хорошо. Но главное, чтобы вы жили мирно», – напутствовал Лукашенко ивьечан. Почти по классику: денег нет, но вы держитесь.





А что же делать с лояльностью народа? Покупать – метод, проверенный временем.





Попросить у нищего взаймы на автомобиль

- С точки зрения покупки населения весьма интересно сравнить беларуские данные с Россией, где доходы населения падают больше пяти лет. Беларусь находится в очередных торгах с Россией по поводу дотаций. Впервые этот вопрос слишком затянулся и до сих пор не решен: согласно решениям Петербургского форума, стороны договорились выработать общий подход по союзному строительству к декабрю. И даже если к 8 декабря удастся прийти к единому решению, на реализацию понадобится минимум год.









Беларусь, находясь в позе просителя (а мы в позе просителя), обеспечивает рост доходов населения темпами значительно выше (в России они вообще нулевые) у тех, у кого просим. Например, Сидоров перебивается с хлеба на воду, а вы приходите и просите занять денег – не хватает на новый автомобиль.





Ситуация очень интересная. Оглядываясь в прошлое, в Беларуси всегда на выборах (а главные выборы для нас, конечно же, президентские) повышались доходы. Но в этом правиле было одно исключение: президентские выборы 2015 года. Это были первые выборы, когда Лукашенко шел снова на выборы, и при этом произошло падение доходов населения. 2015 год – следующий год после «Крымнаша», после очень мощной мобилизации в России, но мобилизация произошла и в Беларуси, и достигнута российской пропагандой. Тогда НИСЭПИ зафиксировал событие (лично я дал ему название): вначале «Анамалия-2014», позже «Аномалия-2015» – когда на фоне падения доходов росли все социальные индексы, характеризующие настроения беларуского общества. Тенденция продержалась два года. В начале 2016 года стало ясно, что этот эффект закончился, а летом 2016 года появился последний опрос НИСЭПИ.

Рост доходов начался под референдум?

- И вот начинается новый цикл. Прежней опоры нет, и власть приступила к традиционному, много лет проверенному способу, – наращивания доходов населения.









Меня не очень удивило, что рост доходов начался еще в прошлом году. Я связывал его с возможностью конституционного референдума. Тему референдума в беларуском пространстве вбросил не кто-нибудь, а Александр Григорьевич. И потом все разговоры на тему референдума прекратились. И даже есть конкретная дата. Во время послания народу и Национальному собранию (лучшего мероприятия, чтобы сообщить что-то официально, в Беларуси просто нет) не прозвучало никакой информации про референдум. Но незадолго до послания произошли события в Армении; не исключено, что планировавшиеся конституционные изменения были близки к армянским – переход власти от президента к премьер-министру. Но суть в том, что тема референдума заглохла. Не исключено, что раскрутка доходов предназначалась не под выборы, а под референдум. Референдум умер, а механизм накрутки экономики запущен: вот-вот приближаемся к парламентским выборам, известны примерные сроки и президентских выборов, – и мы идем по проторенной колее. Конечно, она противоречит состоянию экономики, но такой опыт у нас уже есть – президентские выборы 2010 года, которые завершились обрушением рубля в 2011 году. С тех пор определенный опыт власти приобрели: рубль стабилен, сегодняшние колебания по сравнению с предыдущими – вообще не колебания. Не стоит ждать повторения коллапса 2011 года, но беларуский рубль ослабнет. В глобальном плане это не пойдет на пользу экономике (раз зарплата растет быстрее экономики, значит, растет себестоимость беларуской продукции). За все надо платить, и за шестой срок тоже надо платить.





Процесс идет по накатанной и, с большой степенью вероятности, спокойно и пройдет. Хотя в жизни случается всякое. Все больше говорят о мировом кризисе, а в результате сентябрьского кризиса 2008 года больше всех из крупных экономик пострадала Россия. А Беларусь завязана на Россию напрямую.

Александру Лукашенко скучно

- Лукашенко повышает доходы населения – какие еще коврижки нужны?





Выйдите на улицу через две недели и спросите у людей про совещание с силовиками: кто его будет помнить? В 2014 году в Беларуси прошел чемпионат мира по хоккею, который объясняли повышением имиджа страны и так далее, и так далее. Вот что скажу по этому поводу. Российский Фонд общественного мнения еженедельно замеряет электоральный рейтинг Путина. После зимней Олимпиады в России (тогда еще не произошли скандалы с мельдонием), которая для россиян прошла успешно, никакого роста рейтинга Путина не заметил. А вот сразу после Олимпиады, с началом «Крымнаша» рейтинг рванул вертикально вверх и продолжался вплоть до прошлого года, до увеличения пенсионного возраста.









Я к чему веду? Такие разовые события на обществе не отражаются никак и на отношение общества к власти. Мы живем в мире непрерывных событий и шоу, а спортивные события – только часть шоу: одни события заканчиваются, другие – начинаются. Но какой болельщик сегодня живет чемпионатом мира по хоккею или чемпионатом мира по футболу? Никакой. Я болельщик, болею за «Манчестер Юнайтед», поэтому и слежу за английским чемпионатом.





Почему проводятся такие вещи? Думаю, одна из причин – Александру Григорьевичу скучно. Думаете, он испытывает большую радость, в очередной раз выезжая на эти поля и наблюдая обосраных коров? И так 25 лет подряд.







