Подсчет «президенций»

Цифру «17» назвал сам белорусский президент, когда ему задали прямой вопрос на эту тему. Это произошло 3 февраля 2017-го, в ходе так называемого «Большого разговора» перед телекамерами. Впрочем, Лукашенко сразу заявил, что все его резиденции «очень скромные», и что только одна была построена «еще при Хрущеве» за государственные деньги. На все остальные, мол, деньги из бюджета не расходовались вообще.





Однако независимые белорусские СМИ, заинтересовавшиеся темой, выяснили, что Лукашенко, мягко говоря, лукавил. И сами резиденции сложно назвать скромными, и строились они за бюджетные деньги. Хотя официальные данные по местам пребывания Лукашенко в значительной степени засекречены, в медиа появилось сразу несколько «путеводителей» по резиденциям главы белорусского государства. По разной информации, Александр Лукашенко имеет 16 действующих резиденций и еще 2 строится (это секретные объекты, данных по ним нет).









Большинство резиденций Лукашенко – это объекты, некогда построенные для КПСС (точнее КПБ – Коммунистической партии Белоруссии) либо МИДа и перестроенные или просто осовремененные уже для новой власти.





Самая известная из таких ⁠«президенций» – вошедшая даже в белорусский фольклор усадьба «Дрозды» под ⁠Минском. Там Александр Лукашенко живет ⁠большую часть ⁠времени, там же демонстративно, для ⁠журналистов, выращивает картошку и арбузы. Иногда в «Дрозды» привозят глав других ⁠государств – обычно ⁠после официальных приемов в Минске. Путина тоже привозили.

усадьба Дрозды





Это занимающий более 20 га комплекс из более чем полусотни разнообразных сооружений. Главное из них – дом самого Лукашенко общей площадью более 2000 м2. Для официальных приемов оборудованы два здания по 850 м2. Есть и специальный дом для приезжих – он втрое меньше главного здания. Большую часть территории в «Дроздах» занимают жилые коттеджи – их более 30, они остались от иностранных послов, выселенных отсюда в 1998 году.





Также на территории построены спорткомплекс (1000 м2) и бассейн (750 м2), после их посещения можно отдохнуть в одной из двух бань. Также в резиденции – отдельные ресторан, бар и буфет, магазин и даже станция обезжелезивания воды. Недалеко от резиденции (в нескольких километрах) – суперэлитный поселок из нескольких десятков коттеджей, в которых живут министры, другие высокопоставленные чиновники и приближенные к «семье» бизнесмены.





Первый президентский дворец в Минске расположился на улице Карла Маркса, 38. Это здание бывшего ЦК Компартии БССР, построенное в 1939 году, пережило войну и служило верой и правдой многим поколениям белорусских чиновников. Но в последние годы здание охраняется не так ревностно, как ранее. Просто там осталась только администрация президента, а рабочий кабинет главы государства перенесен в построенный в 2013 году Дворец Независимости (о нем ниже).





Резиденция на Карла Маркса





В комплекс «Озерный»недалеко от Острошицкого городка и деревни Брадок Александр Лукашенко частично перебрался в 2011 году, когда его младший сын Николай пошел в местную школу. Места здесь живописные – озеро, лес. Президент с сыном живут за высоким забором, в бывшей усадьбе графа Тышкевича (ХVII век). После революции в доме Тышкевича был детский дом, а позже – дача Семена Тимошенко, командующего Белорусским военным округом.





«Озерный»





Сегодня резиденция представляет собой трехэтажное укрепленное кирпичное здание, площадь каждого этажа составляет около 500 м2. Для передвижения по территории усадьбы Лукашенко и его сын Николай используют электрокары.





На берегу водохранилища «Минское море» есть еще одна президентская резиденция, «Заславль», где несколько раз проходили заседания трехсторонней группы Украина-Россия-ОБСЕ. Именно в этой резиденции останавливался ливийский диктатор Муамар Каддафи во время официального визита в Белоруссию в ноябре 2008 года. На территории «Заславля» он разбил свой бедуинский шатер.





Полесская резиденция главы Белоруссии находится, соответственно, на юге страны – в Петриковском районе около агрогородка Лясковичи. Лукашенко проводит там встречи с президентами Украины.





Полесская резиденция





Есть еще дом в деревне Александрия, где родился Лукашенко. Теперь это спецусадьба, где глава государства останавливается, когда приезжает на родину. На закрытой охраняемой территории – двухэтажный и несколько одноэтажных домов, собственная котельная.





Самая же исторически знаменитая резиденция Лукашенко – «Вискули». Эта построенная еще в советскую эпоху охотничья правительственная дача в Пружанском районе в центре Беловежской пущи стала известна благодаря подписанию там в 1991 году Беловежских соглашений о прекращении существования СССР и образовании СНГ. По словам самого Лукашенко, в этой резиденция он бывает несколько раз в год только потому, что там «его страну разрушили».









О бюджетных и прочих тратах на содержание всех многочисленных резиденций данных нет. Но даже не из-за режима секретности – просто эти расходы «распылены» по множеству ведомств, включая Управление делами президента, местные органы власти, Минздрав, Минприроды, Службу безопасности президента и т.д.

Самый роскошный дворец

Больше всего в белорусском обществе обсуждают последний из построенных президентских дворцов – «Дворец Независимости» в Минске. По нескольким причинам – полная закрытость территории для рядовых белорусов, феноменальные по белорусским меркам суммы, потраченные на строительство и отделку, а также не менее феноменальная роскошь.





Государственный портал Белоруссии с пафосом рассказывает про главную резиденцию Лукашенко: «В зале торжественных церемоний Дворца Независимости, оформленном в стиле классицизм, иностранные послы вручают главе государства свои верительные грамоты; во дворце проходят награждения спортсменов и саммиты глав государств.Во Дворце Независимости насчитывается несколько сотен различных помещений, включая залы переговоров и официальных встреч, пресс-центр, большой зимний сад со скульптурами и водопадом, банкетный зал на 1000 человек, картинную галерею».





В 2017 годе на «личной территории» Лукашенко во Дворце Независимости побывала съемочная группа НТВ. В сюжете отмечалось, что 500 «квадратов» сверкают золотом и хрусталем. На личной территории – кабинет Лукашенко, библиотека и президентские покои.





Однажды здесь останавливался Владимир Путин. «У Путина здесь был, считайте, свой дом», – пояснил глава белорусского государства. Речь идет о встрече нормандской четверки в Минске в 2015 году. Спальни в резиденции Лукашенко тогда приготовили и для Франсуа Олланда, и для Ангелы Меркель, но они предпочли остановиться в других местах.





По слухам, отчасти подтверждающимся из независимых источников, Дворец Независимости проектировали китайцы, а строили северокорейцы в режиме строжайшей секретности. Во Дворце есть зимний сад, баня, бассейн, спортивный зал, несколько спален, кабинет Александра Лукашенко, старшего сына Виктора, младшего Николая и даже подземный бункер. В холлах все увешано фотографиями Лукашенко, начиная с пеленок и до наших дней.





В мемуарах экс-президента Франции Олланда есть эпизод исторической встречи глав государств нормандской четверки «в большом бездушном зале Дворца независимости в Минске». Говорят, Лукашенко был в ярости от такого пассажа.





Объект обошелся примерно в $700 млн – такую цифру называли автору этих строк независимые эксперты, которые собрали воедино разрозненные данные о финансировании строительства, а также оценили объем выполненных работ по строительным нормативам. Но это только строительство и отделка, без «начинки» здания. А о том, какая во Дворце мебель, техника и обстановка, рассказы ходят самые невероятные. Доподлинно известно, что в этой резиденции Лукашенко едят из столовой посуды, отделанной золотом и платиной. Соответствующую заявку на портале госзакупок в 2014 году разместил Мингорисполком.





«Дворец Независимости»





В аукционных документах указано, что часть посуды должны быть производства фирмы Falken-Porzellan. Естественно, закупка производится за счет бюджета. Falken-Porzellan – немецкий производитель фарфора наивысшего качества. Стоимость такой очень высока по белорусским меркам. Например, небольшой столовый сервиз обойдется более чем в $1500. Согласно документам, закупаются сотни таких уникальных столовых приборов.





Также Дворец Независимости украсили золотые люстры знаменитой немецкой фабрики Faustig, производящей одни из самых дорогих подобных изделий в мире. Еще в 2011-м стало известно, что один из богатейших людей Европы – граф Томас Фаустик, владелец знаменитой на весь мир компании по изготовлению светильников, передавал на утверждение в Минск образцы, покрытые каратным золотом. Подобные спецзаказы, с которыми ранее обращались к графу Фаустику, обходились его клиентам в сотни тысяч евро. Официальное подтверждение тому, что заказ от официального Минска был, есть на сайте компании Faustig.





Поучаствовали в создании Дворца Независимости в Минске и россияне. Российская компания «Янтарная прядь – паркет» уложила 3600 «квадратов» арт-паркета и установила 260 дверей с позолотой. Подмосковная компания сдавала работы под ключ, то есть принимала участие в разработке, производстве и монтаже художественного паркета и дверей.





По оценкам экспертов, стоимость укладки художественного паркета, подобного указанному на фотографиях, может варьироваться от $300 до $2000 за квадратный метр (в эту стоимость включена цена самих материалов и работ по укладке). В связи с этим можно предположить, что укладка паркета во Дворце Независимости, скорее всего, обошлась не в один миллион долларов.





«Янтарная прядь – паркет» также изготовила и установила 260 дверей во Дворце Независимости. По оценкам экспертов, стоимость одной подобной двери составляет более $3 тыс.





Дворец Независимости





Вопрос об общей стоимости строительства самой роскошной из резиденций Лукашенко до сих пор остается открытым. В частности, узнать правду пыталась Объединенная гражданская партия Белоруссии (ОГП). Она уличила во лжи высших чиновников и потребовала от Генпрокуратуры провести расследование по источникам финансирования строительства резиденции.





«У меня есть данные, что кто-то врет, – сказал журналистам глава ОГП Анатолий Лебедько. – Есть заявление Александра Лукашенко, которое распространено через официальные каналы. По его словам, ни одной копейки из бюджета не потрачено на строительство резиденции на пересечении Орловской и проспекта Победителей. Вместе с тем 29.08.2013 года я получил официальный ответ за подписью первого заместителя министра финансов, в котором черным по белому написано, что финансирование резиденции ведется следующим образом: 50% – выплаты из республиканского бюджета и 50% – из бюджета города Минска».

По три дворца на область

Есть еще ряд объектов, которые либо не являются в строгом смысле президентскими резиденциями (туда открыт доступ и обычным людям), либо Лукашенко их уже не использует, либо про них нет сколько-нибудь достоверной информации: обеспечением их секретности занимается одна из самых многочисленных белорусских спецслужб – Служба безопасности президента.





В числе таких малоизвестных резиденций – первая резиденция Александра Лукашенко в Минске – в Войсковом переулке. Здесь глава государства жил до заселения в «Дрозды». База отдыха «Крупенино» в 30 км от Витебска – два корпуса и несколько VIP-коттеджей. Временами там принимают официальные делегации. Резиденция «Плавно» в Березинском гидрологическом заповеднике была построена уже при Лукашенко – в 1998 году рядом с деревней Валова Гора. В Витебской области есть и браславская резиденция Лукашенко, построенная в 2011-м. Считается одной из самых закрытых, по описаниям посетителей, коттеджи находятся в заказнике «Межозерный», между озерами Северный Волос и Снуды. Наконец, есть загадочный комплекс «Восток» в одном из заливов Минского моря.









В результате перманентного возведения дворцов Лукашенко имеет в своем распоряжении (не в собственности!) уже, похоже, больше резиденций, чем любой другой глава государства: в среднем, по три резиденции на каждую из шести областей страны. В одной только столице есть сразу три президентских дворца – подобного не было замечено ни у одного авторитарного лидера. Еще три резиденции в пригородах столицы – и это тоже своего рода рекорд.





При средней реальной зарплате в стране в районе $350 понятно, какие эмоции это вызывает у обычных белорусов. Тем более, что Лукашенко свои резиденции особо и не скрывает. Из его интервью понятно, что он свои дворцы (как и персональные авиалайнеры, вертолеты и «Майбахи») не считает чем-то особенным, а тем более – излишним.



