В Сирии убит боевик с белорусским именем и туманной биографией





В ходе штурма деревень у сирийской провинции Идлиб 15-16 августа погиб лидер «первой исламистской» ЧВК Абу Сальман аль-Беларуси. О его смерти заявили члены группы наемников «Мальхама Тактикал», которые уверили, что убийство было случайным, и за его головой не велась охота.





Бойцы недавно созданной ЧВК заявляли о том, что все они бывшие спецназовцы российских силовых подразделений — от ГРУ до ВДВ, хотя, по имеющейся информации, большая часть из них представляет собой разрозненные группы северокавказских боевиков, воевавших в годы обеих чеченских войн против РФ. Потому эта группы и получила название чеченской ЧВК.









Сухроб Балтабаев, настоящее имя аль-Беларуси, был основной целью спецназа ГРУ, который штурмовал убежища боевиков после бомбежки силами ВВС и ВКС. Об этом заявили несколько авторитетных военных обозревателей, ведущих свои каналы в Telegram. На свет всплыли старые документы, о том, что Балтабаев в 2012 году проходил службу в десантных войсках. И непросто ВДВ — он был бойцом спецназа 45-й бригады «Кубинка», элитной группы российского десанта. В разведке ВДВ Балтабаева знали как уроженца Киргизии. После 2-х недель службы он был комиссован по состоянию здоровья. Однако спустя некоторое время оказалось он также был военнослужащим 103-й бригады ВДВ, но уже как уроженец Узбекистана. Таким образом, биография туманная.





Военные обозреватели предположили, что убийство лидера чеченской ЧВК было спланировано заранее — дело чести, как говорится. По другой версии, за убийством Балтабаева стояли сподвижники нового лидера.



