Оппозиционная партия нашла нарушения обратилась в Центризбирком

Округи, где БСДГ выявила нарушения / bsdg.by

Оппозиционная партия "Белорусская социал-демократическая Грамада" обратилась в Центризбирком в связи с выявленными нарушениями Избирательного кодекса.





В обращении, которое подписал заместитель руководителя городской организации БСДГ Никита Краснокутский, партия просит проверить, соответствуют ли пределы Жодинского, Октябрьского, Партизанского и Логойского избирательных округов требованиям 15-й статьи Избирательного кодекса.





В этой статье Избирательного кодекса говорится, что избирательный округ составляет единую территорию: её нельзя создавать из территорий, не граничащих между собой. Между тем в упомянутых округах есть отдельные части, которые не имеют общей границы со всей территорией округа.





По словам Краснокутского, такое образование округов не только не соответствует закону, но и может вызвать путаницу у населения этих районов, а также создать дополнительные трудности для кандидатов во время агитации и сбора подписей.





БСДГ просит, чтобы Центризбирком привёл пределы Жодинского, Октябрьского, Партизанского и Логойского избирательных округов "в состояние, соответствующее ст. 15-й Избирательного кодекса".





Округи, где БСДГ выявила нарушения / bsdg.by



