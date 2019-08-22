Местные уже несколько лет устраивают фестиваль «Ивьевский помидор». Фото: предоставлено Ивьевским райисполкомом.





21 июня президент побывал с визитом в Ивьевском районе - негласной помидорной столице Беларуси. И неожиданно для всех прокомментировал недавний фестиваль «Ивьевский помидор», который местные проводят уже несколько лет: устраивают помидорный карнавал, соревнования самых больших томатов, «помидорные» конкурсы, а в этом году даже провели битву помидорами. Cудя по фото, веселились от души.





- Вы молодцы, я наблюдаю (больше по телевизору), вы уже начинаете испанцам подражать (речь о ежегодном испанском фестивале «Ла Томатина», во время которого устраивают грандиозную битву томатами. - Ред.), гробите помидоры. Посмотрел: жалко стало, я ж деревенский человек, жалко помидоров. А вы здесь бросаете в друг друга, топчете их - но, наверное, урожай хороший.





Лукашенко даже пообещал приехать на праздник в следующем году, но с оговоркой:





- Не знаю, буду ли я драться с вами на помидорах этих.





На прощанье Александру Лукашенко подарили в Ивье корзину помидоров с надеждой, что встреча с ним на «помидорном фэсте» в следующем августе все же состоится.









Что думают в местной администрации после замечания об угробленных помидорах?





- Честно, мы больше не о помидорах теперь думаем, а о проведении праздника в следующем году, - улыбается заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ивьевского райисполкома Светлана Кишкель. - Помидоры-то мы не гробили. Бросались исключительно мягкими, теми, которые бы уже никто не ел.





Простыми словами - подгнившими. Удивлены, что президент слышал о нашем фестивале. Проводим его всего пару лет. После того как он сказал, что, возможно, приедет на него в следующем году, думаем над его организацией и планируем выходить на республиканский уровень.





- Надеюсь, слова президента по поводу того, что помидоров жалко, организаторов не испугают и помидорную битву вы отменять не будете?





- Нет, конечно! Битву помидорами оставим. Раньше устраивали битву специальными красками, потом капсулами с водой. Но помидоры всем понравились больше. Думаем о том, чтобы в следующем году все желающие побросаться помидорами приходили уже со своими помидорами.





- Судя по фото, в битве участвовали только женщины. Может, после слов президента в следующем году будет кастинг среди желающих драться помидорами?





- Это правда, мужчины драться на помидорах не отважились в этом году, а вот женщины оторвались от души. Кастинг пока тоже не планируем. И уверяю вас, хороший помидорный урожай не пострадал!





Александру Булаку, чтобы спросить, готов ли он в следующем году взяться за помидоры, чтобы поучаствовать в битве с президентом, если тот, конечно, согласится. Журналисты " Комсомолки " дозвонились председателю Ивьевского райисполкомачтобы спросить, готов ли он в следующем году взяться за помидоры, чтобы поучаствовать в битве с президентом, если тот, конечно, согласится.





- Если уж Александр Григорьевич согласится поучаствовать в помидорной битве, то и я, конечно, в стороне не останусь, - ответил председатель райисполкома.













Стать помидорной столицей Ивью помог князь Витовт





Есть данные, что умению выращивать вкусные и большие помидоры местные жители обязаны татарам, которых в 1397 году охранять границы ВКЛ на эти земли пригласил сам князь Витовт.





Татары оказались не только хорошими воинами, но и отличными овощеводами. Со временем якобы эту науку переняли и местные жители. Теперь в Ивье томаты выращивают в каждом дворе. Притом некоторые в весе достигают 1,5 кг и, как говорят, очень вкусные.





Сегодня помидор - негласный бренд Ивьевщины, а Ивье - помидорная столица Беларуси.





К слову, здесь же, в Ивье, находится единственный в стране музей национальных культур, уникальный памятник четырех конфессий и даже проводят фестиваль рождественских пасторалей и колядок.