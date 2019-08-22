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Лукашенко попросил прощения за "грубую ошибку"

Лукашенко перепутал Крупки и Копыль. О «грубой ошибке» рассказали 21 августа в эфире государственных телеканалов.



В вечернем выпуске передачи «Панорамы» на первом канале Белорусского телевидения ведущий сообщила, что на телеканал поступило важное уточнение от самого Лукашенко, передает Свабода.

Выступая 21 августа в Ивье, он заявил о намерении посетить отдаленные районы в каждой области, при этом он оговорился: относительно Минской области речь шла не о Копыльском, а о Крупском районе.

«Просматривая выпуск дневных новостей на одном из телеканалов, президент заметил свою ошибку и, назвав ее грубой, поручил нам ее исправить», - сообщили на канале Беларусь 1.


Кстати, Крупский район - единственный в Минской области, куда за 25 лет власти Лукашенко так и не доехал.
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