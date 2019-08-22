Лукашенко попросил прощения за "грубую ошибку"

В вечернем выпуске передачи «Панорамы» на первом канале Белорусского телевидения ведущий сообщила, что на телеканал поступило важное уточнение от самого Лукашенко, передает Свабода





Выступая 21 августа в Ивье, он заявил о намерении посетить отдаленные районы в каждой области, при этом он оговорился: относительно Минской области речь шла не о Копыльском, а о Крупском районе.





«Просматривая выпуск дневных новостей на одном из телеканалов, президент заметил свою ошибку и, назвав ее грубой, поручил нам ее исправить», - сообщили на канале Беларусь 1.









Кстати, Крупский район - единственный в Минской области, куда за 25 лет власти Лукашенко так и не доехал.



