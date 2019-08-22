Новый главный идеолог: совместить несовместимое

19 августа заместителем главы Администрации президента был назначен Андрей Кунцевич, который до этого работал заместителем председателя Могилевского облисполкома. На новом посту он будет курировать сферы идеологии и работы СМИ – примерно те же сферы, за которые отвечал на областном уровне.





В своем напутственном обращении к Кунцевичу Лукашенко обозначил три приоритета: работа в интернете, работа с молодежью и идеологическое обеспечение парламентских выборов.





Идеология белорусского государства формально была введена в течение 2003 года, хотя неформально она существовала и ранее.





В феврале 2004 был издан указ президента «О совершенствовании кадрового обеспечения идеологической работы», который и положил начало тому, что многие называют «идеологической вертикалью». Указ изменялся и дополнялся пять раз, причем последние изменения (в 2013 году) были направлены на сокращение списка требований к идеологической вертикали.









Внутри правящей элиты никогда не было консенсуса на счет целесообразности введения этого института, особенно с таким названием. Но Лукашенко, который в советские времена занимался – среди прочего – идеологической работой, верил в то, что идеология способна сплотить общество и обеспечить гармоничный симбиоз народа и государства.

Спустя десять лет существования идеологии даже у Лукашенко появились симптомы разочарования. В октябре 2014 года в интервью российским журналистам он признал, что ни он, ни его помощники не изобрели такую идеологию, которая бы была эффективной.





В конце 2016 года в АП был ликвидирован пост «заместителя по делам идеологии», а ответственность за курирование идеологической работы в стране была распределена между первым заместителем главы АП и пресс-секретарем президента.





В апреле 2018 года должность заместителя по делам идеологии в АП была опять восстановлена, на которую был назначен бывший военный Владимир Жевняк. Он и является непосредственным предшественником Андрея Кунцевича.

Кунцевич – журналист, белорусскоязычный поэт и активный пользователь социальных сетей. Его назначение отчетливо вписывается в тренд «мягкой белорусизации», который начался в начале текущей декады, а после аннексии Крыма усилился, в том числе в сфере идеологической политики.





Так, в декабре 2014 года на пост «главного идеолога» был назначен Игорь Бузовский, который еще будучи лидером Белорусского республиканского союза молодежи отличался поддержкой «вышиванки», поощрением белорусского языка и национальной культуры.





В сентябре 2017 года на пост министра информации (одна из идеологических должностей) был назначен Алесь Карлюкевич, чья карьера в прошлом была связана с работой в белорусскоязычной среде: «Літаратура і мастацтва», «Звязда», Союз писателей Беларуси.





В апреле 2019 главным специалистом Управления идеологии АП был назначен белорусскоязычный историк Александр Конойко.





Появление Кунцевича в качестве президентского идеолога – очередной акт укрепления национальной идентичности.





Кунцевичу, как и его предшественникам, придется носить архаичный титул «идеолога», а при этом применять инновационные подходы: идти в блогосферу, социальные сети и вести диалог с обществом, в котором возрастает спрос на реальную демократию.





Ему надо будет совмещать несовмещаемое: защиту давно изжившего себя института «идеологии» и апологетику авторитарного режима – с одной стороны, а с другой – продвижение культуры диалога и национального возрождения.









Его слова, сказанные сразу после назначения: «В современном мире идеологическая работа не утратила своей актуальности, а противостоять вызовам и угрозам сегодня можно как раз с помощью консолидации и единства общества» – это дань риторике, которая принята в структурах власти.





На самом деле в обществе, в том числе внутри правящих элит возрастает убеждение, что идеология как раз утратила актуальность, и что она является фактором разобщения. Вместо критического мышления она поощряет догматизм, а вместо подлинного диалога – монологи о «правильности» политического курса страны. Такой способ легитимизации власти уже давно не актуален.

Нынешнее состояние идеологической системы, однако, все же дает определенные возможности для реформирования элит и общества. Идеология белорусского государства никогда не была логически стройной и упорядоченной доктриной, но в последнее время происходит полное размывание ее функций и содержания.





Одной из самых частых фраз, произносимых президентом в последние годы, является фраза: «Спорт – это величайшая идеология» (в разных вариациях). Другой частый мотив в «идеологическом» дискурсе – «работа с людьми»: разъяснение политики государства и реагирование на их проблемы.





На этих примерах видим, что идеология упоминается в значениях, которые ничего общего не имеют с генерированием доктринальных интерпретаций политических процессов, а именно это основная функция идеологии в классическом ее понимании.





В идеальном варианте институт, который не выполняет своих функций, следовало бы ликвидировать, а вырученные ресурсы направить на более актуальные проекты, например, тренинги по критическому мышлению. Но поскольку идеальный вариант в ближайшее время невозможен, то можно пытаться извлечь выгоду из сложившегося положения вещей.









Расплывчатость и неопределенность понятия идеологии белорусского государства как раз предоставляет такое окно возможностей. Под видом «идеологической работы» можно продвигать и физкультуру, и белорусизацию, и либеральные реформы, и даже демократизацию. Вполне вероятно, что Кунцевич воспользуется некоторыми из этих возможностей.

В целом, кадровая политика Лукашенко последних пяти лет характеризуется усилением: (а) прорыночной фракции в сфере экономики; (б) прозападной фракции в сфере внешней политики и (в) про-национальной фракции в сфере культурной и идеологической политики.





Но это не значит, что Лукашенко вдруг стал «рыночником», «западником» и «националистом»; это значит всего лишь то, что он умеет заметить прагматическую целесообразность некоторых преобразований, даже если в психологическом плане они не в его вкусе.





Структура идеологической вертикали



