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ЕС против Трампа: включение России в G7 - признак слабости

ЕС выступил против возвращения России в клуб высокоразвитых держав G7, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе.




По словам источника агентства, причины исключения Москвы из клуба остаются в силе. «Любое предложение о безусловном возвращении будет контрпродуктивным и признаком слабости», — заявил собеседник агентства.

Как напоминает nv.ua, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что"определенно" поддержал бы возвращение России в Большую восьмерку (G8).


Позже во Франции, Германии и Великобритании выступили против этого, заявив, что главным условием возвращения является выполнение Москвой минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.
"Белорусский партизан"
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