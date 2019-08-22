ЕС против Трампа: включение России в G7 - признак слабости
ЕС выступил против возвращения России в клуб высокоразвитых держав G7, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе.
По словам источника агентства, причины исключения Москвы из клуба остаются в силе. «Любое предложение о безусловном возвращении будет контрпродуктивным и признаком слабости», — заявил собеседник агентства.
Как напоминает nv.ua, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что"определенно" поддержал бы возвращение России в Большую восьмерку (G8).
Позже во Франции, Германии и Великобритании выступили против этого, заявив, что главным условием возвращения является выполнение Москвой минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.
"Белорусский партизан"
14:07 22/08/2019