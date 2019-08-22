Когда денег нет: с чем Лукашенко пойдет на выборы?
По тому, как проговаривается руководитель Беларуси, очевидно, что предстоящие выборы его сильно заботят. Но с чем он пойдет на них, если экономический рост практически отсутствует?
Парламентские выборы в Беларуси состоятся осенью, президентские – в следующем году. Но если судить по высказываниям Лукашенко, он уже с весны крайне озабочен тем, чтобы во время избирательных кампаний никаких сюрпризов для него не произошло.
По всей видимости, свою предвыборную кампанию он уже начал. Но пытается это скрыть, хотя оговорки главы государства убеждают в обратном.
Как проговаривается Лукашенко
Назначая руководителей местных исполкомов 29 июля, Лукашенко заявил:
«Постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была если не достойной (везде это не сделаешь), то терпимой, чтобы люди понимали, что сегодня у них такая зарплата, завтра при определенных условиях она должна быть выше. Обязательно этот прирост должен быть. Но не ради того, что у нас выборы».
На совещании 20 августа, где силовикам досталось за нарушение прав граждан, Лукашенко отметил: «Нас будут обвинять, что выборы и прочее. Дело абсолютно не в выборах».
И хоть Лукашенко скрывает причину своих стараний, время от времени он прямым текстом подчеркивает, насколько важно для него успешное проведение избирательных кампаний. Самым ярким пока был его призыв к руководителям местных органов власти, произнесенный 11 июня:
«Много раз говорил: компартии нет, мужики. Мы за все отвечаем, то бишь вы. И две предвыборные кампании на ваших плечах. Пожалуйста, обеспечьте достойное проведение этих кампаний, чтобы комар носа не подточил».
Трудно вспомнить, когда прежде Лукашенко обращался к чиновникам со словами «мужики» и «пожалуйста».
Как Лукашенко собирается завоевывать сердца белорусов
Во время предыдущих выборов голоса избирателей Лукашенко в каком-то смысле покупал. В предвыборный год зарплата по стране стремительно росла, что гарантировало белорусам «чарку и шкварку». Правда, затем за это приходилось расплачиваться финансовыми и экономическими катаклизмами.
В этот раз от старого трюка власти, по всей видимости, решили отказаться. Вероятно, по итогам текущего года ВВП страны вырастет всего на 1% – в такой ситуации не разгуляешься. Лукашенко уже сменил свою риторику, отказавшись от обещаний обеспечить гражданам высокие доходы. Осталось лишь минимальное требование к чиновникам по «терпимой» зарплате.
Но чем тогда Лукашенко собирается обеспечить себе лояльность в обществе? Как отмечалось выше, предвыборную кампанию руководитель страны уже начал. Из его поездок по стране, совещаний и кадровых решений можно сделать вывод, что она будет базироваться на трех китах.
Первый кит – защита прав граждан. Чтобы донести этот сигнал до общества Лукашенко после истории с жесткой облавой на цыган в Могилеве отправил в отставку руководителя МВД, а на днях устроил разнос правоохранительному блоку.
«Некоторые в погонах прибурели и оборзели до того, что они не просто не должны их носить — эти люди должны быть изъяты из нашего общества в первую очередь, прежде чем те, дела которых они расследуют», – заявил Лукашенко, возмутившись фальсификациям в уголовных делах и несоразмерному применению к подозреваемым силовых методов.
Руководитель страны дает понять белорусам, что будет защищать их права и безопасность от посягательств как бандитов, так и силовиков.
Второй кит, на котором может держаться предвыборная кампания Лукашенко, – пресловутая стабильность. О ней то ли по своей воле, то ли по указке сверху в том или ином виде говорят жители регионов, которых допускают пообщаться с первым лицом страны.
«А на что мы можем жаловаться, если все хорошо? Пенсия, зарплата вовремя, в магазинах все есть. Люди на дачах работают. Кто хочет работать, тот работает, получает деньги и наслаждается жизнью», – заявил журналистам житель Ветки.
В том же райцентре работница местного лесхоза отметила: «Только развивайся и живи».
Третий кит, на котором может базироваться предвыборная кампания Лукашенко, – обеспечение суверенитета страны и выгодное сравнение с другими постсоветскими странами.
В Костюковичском районе руководителю страны заявили: «Не будет вашей требовательности – не будет нашей Беларуси. Единственная республика наша без конфликтов, без боев, живет спокойно».
В последних поездках Лукашенко в регионы жизнь в Беларуси нахваливали оказавшиеся рядом (случайно ли?) граждане Казахстана и России.
Да и сам Лукашенко высказывался в последнее время на эту тему: «Не умирает народ от любви к нам. Но народ прекрасно понимает, что ныне действующая в Беларуси власть – это единственное какое-то уникальное явление, не только на постсоветском пространстве, где мы все обращены к народу».
К этой теме он периодически возвращается. На недавнем совещании с силовиками Лукашенко, например, назвал достижением Беларуси отсутствие олигархов в стране.
В общем, по всей видимости, лозунг, с которым Лукашенко пойдет на президентские выборы, ему уже придумали.
Пропагандисты с государственного ТВ в одном из сюжетов уже озвучили рабочий вариант: "Справедливость – Стабильность – Независимость".
Владимир Кузнецов, UDF.BY
13:40 22/08/2019