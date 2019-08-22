Когда денег нет: с чем Лукашенко пойдет на выборы?

Парламентские выборы в Беларуси состоятся осенью, президентские – в следующем году. Но если судить по высказываниям Лукашенко, он уже с весны крайне озабочен тем, чтобы во время избирательных кампаний никаких сюрпризов для него не произошло.









Как проговаривается Лукашенко





Назначая руководителей местных исполкомов 29 июля, Лукашенко заявил:













И хоть Лукашенко скрывает причину своих стараний, время от времени он прямым текстом подчеркивает, насколько важно для него успешное проведение избирательных кампаний. Самым ярким пока был его призыв к руководителям местных органов власти, произнесенный 11 июня:





«Много раз говорил: компартии нет, мужики. Мы за все отвечаем, то бишь вы. И две предвыборные кампании на ваших плечах. Пожалуйста, обеспечьте достойное проведение этих кампаний, чтобы комар носа не подточил».





Трудно вспомнить, когда прежде Лукашенко обращался к чиновникам со словами «мужики» и «пожалуйста».









Как Лукашенко собирается завоевывать сердца белорусов





Во время предыдущих выборов голоса избирателей Лукашенко в каком-то смысле покупал. В предвыборный год зарплата по стране стремительно росла, что гарантировало белорусам «чарку и шкварку». Правда, затем за это приходилось расплачиваться финансовыми и экономическими катаклизмами.





В этот раз от старого трюка власти, по всей видимости, решили отказаться. Вероятно, по итогам текущего года ВВП страны вырастет всего на 1% – в такой ситуации не разгуляешься. Лукашенко уже сменил свою риторику, отказавшись от обещаний обеспечить гражданам высокие доходы. Осталось лишь минимальное требование к чиновникам по «терпимой» зарплате.





Но чем тогда Лукашенко собирается обеспечить себе лояльность в обществе? Как отмечалось выше, предвыборную кампанию руководитель страны уже начал. Из его поездок по стране, совещаний и кадровых решений можно сделать вывод, что она будет базироваться на трех китах.





Первый кит – защита прав граждан. Чтобы донести этот сигнал до общества Лукашенко после истории с жесткой облавой на цыган в Могилеве отправил в отставку руководителя МВД, а Чтобы донести этот сигнал до общества Лукашенко после истории с жесткой облавой на цыган в Могилеве отправил в отставку руководителя МВД, а на днях устроил разнос правоохранительному блоку.





«Некоторые в погонах прибурели и оборзели до того, что они не просто не должны их носить — эти люди должны быть изъяты из нашего общества в первую очередь, прежде чем те, дела которых они расследуют», – заявил Лукашенко, возмутившись фальсификациям в уголовных делах и несоразмерному применению к подозреваемым силовых методов.





Руководитель страны дает понять белорусам, что будет защищать их права и безопасность от посягательств как бандитов, так и силовиков.





Второй кит, на котором может держаться предвыборная кампания Лукашенко, – пресловутая стабильность. О ней то ли по своей воле, то ли по указке сверху в том или ином виде говорят жители регионов, которых допускают пообщаться с первым лицом страны.





«А на что мы можем жаловаться, если все хорошо? Пенсия, зарплата вовремя, в магазинах все есть. Люди на дачах работают. Кто хочет работать, тот работает, получает деньги и наслаждается жизнью», – заявил журналистам житель Ветки.





В том же райцентре работница местного лесхоза отметила: «Только развивайся и живи».





Третий кит, на котором может базироваться предвыборная кампания Лукашенко, – обеспечение суверенитета страны и выгодное сравнение с другими постсоветскими странами.





В Костюковичском районе руководителю страны заявили: «Не будет вашей требовательности – не будет нашей Беларуси. Единственная республика наша без конфликтов, без боев, живет спокойно».





В последних поездках Лукашенко в регионы жизнь в Беларуси нахваливали оказавшиеся рядом (случайно ли?) граждане Казахстана и России.





Да и сам Лукашенко высказывался в последнее время на эту тему: «Не умирает народ от любви к нам. Но народ прекрасно понимает, что ныне действующая в Беларуси власть – это единственное какое-то уникальное явление, не только на постсоветском пространстве, где мы все обращены к народу».













В общем, по всей видимости, лозунг, с которым Лукашенко пойдет на президентские выборы, ему уже придумали.





Пропагандисты с государственного ТВ в одном из сюжетов уже озвучили рабочий вариант: "Справедливость – Стабильность – Независимость".