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Андрей Шорец трудоустроился

Бывший председатель Минского горисполкома сейчас работает заместителем генерального директора республиканского унитарного предприятия "Главгосстройэкспертиза".



Андрей Шорец трудоустроился
Правда, на сайте Главгосстройэкспертизы этой информации пока нет. Но в приемной директора подтверждают, что он занимает эту должность. Говорят, был назначен не так давно.

«Человек, с именем которого связано утверждение сомнительных строительных проектов в Минске, теперь будет пробивать положительные решения по экспертизе, - прокомментировал новость о трудоустройстве Андрея Шорца глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич. - Та же кормушка, только вид сбоку. А кто-то же пророчествовал посадку сразу после отставки...»


«Прибавить так, как это нужно, он не может. Я это чувствую, - так объяснял отставку Андрея Шорца Александр Лукашенко в ноябре минувшего года. -- Поэтому мной принято решение о переводе его на другую работу».Дарья Высоцкая, «Белорусский партизан»
Дарья Высоцкая, "Белорусский партизан"
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