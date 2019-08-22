Андрей Шорец трудоустроился

Правда, на сайте Главгосстройэкспертизы этой информации пока нет. Но в приемной директора подтверждают, что он занимает эту должность. Говорят, был назначен не так давно.





«Человек, с именем которого связано утверждение сомнительных строительных проектов в Минске, теперь будет пробивать положительные решения по экспертизе, - прокомментировал новость о трудоустройстве Андрея Шорца глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич. - Та же кормушка, только вид сбоку. А кто-то же пророчествовал посадку сразу после отставки...»









«Прибавить так, как это нужно, он не может. Я это чувствую, - так объяснял отставку Андрея Шорца Александр Лукашенко в ноябре минувшего года. -- Поэтому мной принято решение о переводе его на другую работу».Дарья Высоцкая, «Белорусский партизан»