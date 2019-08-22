Чергинец: Большинство людей в системе радовалось отставке Шуневича





Напомним, что в июне Шуневич покинул пост министра внутренних дел.





— Вы много лет работали в милиции. Как вы оцените деятельность недавно покинувшего пост министра внутренних дел Игоря Шуневича?





— Негативно. Я считаю, он самоуверенный человек, который не проявил главное и лучшее в милиционере качество — понимание человека.





Я прошел от опера до начальника уголовного розыска. И если человек совершил преступление, нельзя смотреть на него с мыслью: как бы его расстрелять?.. Это же человек, надо понять, почему он стал на свой путь.





Шуневич будет подозревать любого, чтобы только, извините, выпендриться, себя показать. Министр должен быть другим, должен быть политиком в отношении гражданского общества, относиться к людям как к людям.









— А почему его так долго продержали в должности?





— Повезло ему. Я так считаю.





— А насчет его увольнения: считаете, Шуневич действительно сам решил уйти или его сняли?





— Этого я не знаю. Но знаю, что большинство людей в системе радовалось, – сказал Чергинец.



