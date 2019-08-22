Астролог назвал следующую жертву Путина. И это не Беларусь





Влад Росс. Звезды говорят, что следующая страна, у которой президент РФ Владимир Путин попытается отхапать часть территории, станет Казахстан, заявил в комментарии " Главреду " астролог





"Это может произойти в следующем году. И там тоже путинские войска начнут "освобождать" русскоязычных казахов. И точно так же Путин начнет раздавать российские паспорта казахам", - резюмировал он.





Напомним, недавно Путин распространил действие указа об упрощенном получении российского гражданства на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.







