Астролог назвал следующую жертву Путина. И это не Беларусь
Россия попытается "освободить русскоязычное население" еще одной страны, уверен эксперт.
Звезды говорят, что следующая страна, у которой президент РФ Владимир Путин попытается отхапать часть территории, станет Казахстан, заявил в комментарии "Главреду" астролог Влад Росс.
"Это может произойти в следующем году. И там тоже путинские войска начнут "освобождать" русскоязычных казахов. И точно так же Путин начнет раздавать российские паспорта казахам", - резюмировал он.
Напомним, недавно Путин распространил действие указа об упрощенном получении российского гражданства на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.
10:15 22/08/2019