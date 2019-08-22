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Астролог назвал следующую жертву Путина. И это не Беларусь

Россия попытается "освободить русскоязычное население" еще одной страны, уверен эксперт.




Звезды говорят, что следующая страна, у которой президент РФ Владимир Путин попытается отхапать часть территории, станет Казахстан, заявил в комментарии "Главреду" астролог Влад Росс. 

"Это может произойти в следующем году. И там тоже путинские войска начнут "освобождать" русскоязычных казахов. И точно так же Путин начнет раздавать российские паспорта казахам", - резюмировал он. 

Напомним, недавно Путин распространил действие указа об упрощенном получении российского гражданства на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. 
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