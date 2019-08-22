Агиткампания началась: Лукашенко хочет приехать на "томатную битву", но не обещает драться
Лукашенко пообещал жителям Ивья приехать на "помидорный фэст", который проводят в райцентре, об этом он сообщил во время рабочей поездки в Ивьевский район, передает телеканал "Беларусь 1".
Традиционно в августе жители Ивья проводят день помидора – в этом районе томаты дают хорошую урожайность, регион даже называют помидорной столицей Беларуси. В рамках праздника проходит "помидорная битва".
Высказался о помидорном празднике накануне и Лукашенко во время своего визита в Ивье:
"Вы молодцы, я наблюдаю (больше по телевизору), вы уже начинаете испанцам подражать: гробите помидоры. Посмотрел: жалко стало, я ж деревенский человек, жалко помидоров. А вы здесь бросаете в друг друга, топчете их — но, наверное, урожай хороший", - заметил он, пообещав местным жителям приехать на "помидорный фэст".
"Но не знаю, буду ли я драться с вами на помидорах этих, но приехать посмотреть — может быть", - сказал Лукашенко.
Источник: sputnik.by
10:02 22/08/2019