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Агиткампания началась: Лукашенко хочет приехать на "томатную битву", но не обещает драться

Лукашенко пообещал жителям Ивья приехать на "помидорный фэст", который проводят в райцентре, об этом он сообщил во время рабочей поездки в Ивьевский район, передает телеканал "Беларусь 1".




Традиционно в августе жители Ивья проводят день помидора – в этом районе томаты дают хорошую урожайность, регион даже называют помидорной столицей Беларуси. В рамках праздника проходит "помидорная битва".

Высказался о помидорном празднике накануне и Лукашенко во время своего визита в Ивье:

"Вы молодцы, я наблюдаю (больше по телевизору), вы уже начинаете испанцам подражать: гробите помидоры. Посмотрел: жалко стало, я ж деревенский человек, жалко помидоров. А вы здесь бросаете в друг друга, топчете их — но, наверное, урожай хороший", - заметил он, пообещав местным жителям приехать на "помидорный фэст".

"Но не знаю, буду ли я драться с вами на помидорах этих, но приехать посмотреть — может быть", - сказал Лукашенко.
Источник: sputnik.by
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