



Координатор кампании «За здоровый Могилев» Андрей Бодилев на специально созванной пресс-конференции объявил о желании выдвигаться в кандидаты в депутаты парламента.





— Моя задача не пройти в парламент, не попасть в него. Моя задача — обратить внимание на те нарушения [экологического] законодательства, которые происходят у нас, — заявил Бодилев.





По его словам, он не будет соревноваться с другими демократическими кандидатами, которые сделают главным пунктом своей программы борьбу за экологию.





— Тут нет никакого расхождения по нашим позициям. Чем больше мы будем поднимать эти вопросы, тем скорее они будут решаться, — заявил Бодилев.





Он отметил, что пользуется достаточно большой поддержкой со стороны жителей деревень Новоселки и Вейно – они как раз входят в Могилевский-Сельский избирательный округ №88, по которому собирается выдвигаться Бодилев. Кстати, на выборы он пойдет от «Говори правду».









Его коллега, правозащитники Белорусского Хельсинкскогокомитета Владимир Кравченко подтвердил, что за помощью в защите экологических прав в инициативу «За здоровый Могилев» обращалось большое количество человек из этих населенных пунктов, так что доверие к Бодилеву будет.





Также на пресс-конференции было объявлено о желании экологических активистов создать общественную наблюдательную комиссию при Министерстве природы и охраны окружающей среды. По словам Бодилева, это даст гражданам лишний инструмент по контролю за исполнением экологического законодательства.





— Нами было разработано положение об общественной наблюдательной комиссии. Там мы по пунктом расписали, как будет действовать эта комиссия, при каком органе она будет создаваться – комитете природы и охраны окружающей среды. В принципе, у нас есть неплохие шансы добиться создания этой комиссии, — заявил Бодилев.





Как сообщает "Могилевская весна" , на пресс-конференции, помимо журналистов, присутствовало также руководство завода «Омск Карбон Могилев».





После выступления Бодилева и Кравченко, генеральный директор предприятия Марат Игизбаев заявил, что представители завода готовы к диалогу.





— Мы хотели бы пригласить вас на предприятие, чтобы вы посмотрели, как там устроено, провести, рассказать и ответить на все вопросы, которые вас интересуют. М ткрыты. Мы хотим показать вживую нашу площадку. Мы целенаправленно с вами движемся к единой цели. Мы тоже требуем соблюдения норм экологического законодательства. Следующая наша пресс-конференция будет через две-три недели и мы хотели бы пригласить на неё всех присутствующих, — заявил Игизбаев.