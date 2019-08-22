Гомельский блогер Максим Филиппович уехал за границу





«Винить меня, я думаю, будет неправильно. Я считаю, что имею право, потому что хоть что-то делал», — сказал в видео блогер, сообщает Радио Свобода





Максим и его жена Юлия пока недоступны для комментариев. Точно не известно, в какую страну уехала семья. У Филипповича есть дочь-школьница.





В последнее время блогер и его жена не имели постоянной работы. В своих видео Максим Филиппович утверждал, что они не могут найти работу, так как власть мстит за активную гражданскую позицию.







