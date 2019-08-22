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Гомельский блогер Максим Филиппович уехал за границу

Гомельский блогер Максим Филиппович, ставший популярным на волне «тунеядских» протестов в Беларуси, заявил о том, что уехал за границу.


«Винить меня, я думаю, будет неправильно. Я считаю, что имею право, потому что хоть что-то делал», — сказал в видео блогер, сообщает Радио Свобода.

Максим и его жена Юлия пока недоступны для комментариев. Точно не известно, в какую страну уехала семья. У Филипповича есть дочь-школьница.

В последнее время блогер и его жена не имели постоянной работы. В своих видео Максим Филиппович утверждал, что они не могут найти работу, так как власть мстит за активную гражданскую позицию.


На Youtube у Максима Филипповича 42 тысячи подписчиков. Он начинал блогерскую деятельность с обзоров посылок из Китая. Широкой общественности Максим Филиппович стал известен после активного участия в «Марше нетунеядцев», которые прошли весной 2017 года. За участие в акциях блогера не раз привлекали к административным арестам. В мае 2017 г. он провел в гомельском изоляторе временного содержания 30 суток подряд — за участие в «Маршах нетунеядцев» в Гомеле, Пинске и Молодечно.
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