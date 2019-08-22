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Лукашенко рассказал, что у него 47,2 гектара земли. Что он на ней выращивает

Об этом Александр Лукашенко рассказал во время посещения в Ивьевском районе частного предприятия «ЛидаТехмаш». Сюжет был показан в эфире телеканала ОНТ, обращает внимание Tut.by


Предприятие специализируется на производстве сельскохозяйственной техники. Александр Лукашенко осмотрел выставленные образцы и заявил, что готов предоставить для их испытания собственный участок.

«Если вы захотите испытать на пяти-восьми гектарах вот это все, я вам почву у себя предоставлю», — сказал он и добавил, что всего у него 47,2 га земли.
 
«Я все равно там возделываю картошку. Ну и в малых объемах лук, свеклу, морковь и так далее», — перечислил глава государства. По его словам, в этом году он впервые посеял и пшеницу.

«Пять гектаров я взял посеял, 92 центнера — я даже не думал, что столько будет», — рассказал Лукашенко.
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