Из-за чего так вырос рейтинг военной мощи Беларуси?

В рейтинге военной мощи Military Strength Ranking-2019 составленный организацией Global Firepower (иначе называемом Global Firepower Index), Беларусь заняла 39-ю позицию. Это лучший показатель нашего государства в данном рейтинге за последние годы.

Что убавлялось, а что прибавлялось





Белорусская армия в рейтинге существенно улучшила позиции еще весной прошлого года, переместившись с 49-го места в 2017 году на 41-е. Были улучшения и до этого. Согласно данным составителей Military Strength Ranking-2016, белорусская армия располагала 37 истребителями (перехватчиками), 105 штурмовиками, 34 транспортными самолетами, (общая численность авиации – 181), 22 боевыми вертолетами, 123 реактивными системами залпового огня и 1665 танками.





В рейтинге Military Strength Ranking-2017 данные уже отличались. По информации экспертов Global Firepower, армия Беларуси имела 43 истребителя (+6), 105 штурмовиков (+0), 34 транспортных самолета (общее число военной авиации – 193 (+12), 21 боевой вертолет (-1), 123 реактивные системы залпового огня (+0) и 515 (-1150) боевыми танками.





А вот данные Military Strength Ranking за 2018 год. Согласно этим данным, ВВС Беларуси имели 43 истребителя (+0), 111 штурмовиков (+6), 67 транспортников (+33) и 21 боевой вертолет (+0), то есть общее число авиационных единиц - 202 (+9). При этом количество реактивных систем залпового огня и боевых танков не изменилось. Их, как и в 2017, эксперты Global Firepower насчитали в Беларуси 123 и 515 соответственно.





Однако не только из-за прироста авиации улучшились позиции Вооруженных Сил Беларуси в Military Strength Ranking. Стоит обратить внимание, что если в 2016 и 2017 году в рейтинге рассматривались 126 стран мира, то исследовании 2018 года - 136.





В рейтинге 2019 года произошли существенные изменения. По данным авторов Military Strength Ranking, белорусские ВВС имеют 39 истребителей (-4), 107 штурмовиков (-4), 27 учебно-тренировочных самолетов и всего 5 (-62) транспортных самолетов. Сокращение транспортной авиации произошло благодаря новой инициативе составителей рейтинга. Оказывается, ранее в графе транспорт они учитывали как самолеты, так и вертолеты. А теперь стали считать лишь самолеты. Соответственно, в рейтинге резко выросло число белорусских вертолетов (до 67). При этом количество боевых вертолетов не изменилось - 21(+0). В итоге общее количество единиц белорусской авиации составило 197, что на 5 единиц меньше, чем в 2018 году.





Количество танков (515) также не изменилось. Зато число систем залпового огня, по данным составителей рейтинга, увеличилось со 123 до 238. Как написано в Military Strength Ranking, Беларусь по данному показателю занимает 17-е место в мире.









Power Index





Кроме того, мощность армий мира в рейтинге определяется по сводному Power Index. У Беларуси в 2017 году он составлял 0,8109. В 2018 году – 0,7315. В текущем году – 0,6418. Идеальным считается результат в ноль баллов. Это когда достигается идеальный баланс вооружений, экономики, населения, и массы других факторов, что в принципе, как уверяют составители, нереально. Хотя, как показывают цифры, у Беларуси из года в год этот баланс улучшается.





Военные субиндексы





В рамках общего рейтинга Military Strength Ranking составляются специализированные субиндексы. В некоторых из них Беларусь ухудшает позиции, хотя в целом «балансовая картинка» улучшается. Так в 2018 году белорусская армия занимала 14-е место среди вооруженных сил Европы (рассматривалось 33 страны). В 2019 году Беларусь разместилась уже на 13-й строчке из 34 государств.





В рейтинге 2018 учитывается, что по общей численности населения Беларусь занимает 86 позицию среди сравниваемых стран, хотя в 2018 году была 85-я. При этом по численности армии (56 тыс 500 человек) Вооруженные силы Беларуси по-прежнему занимают 63 место.





По общей численности авиации (197) белорусская армия занимает 49-е место, хотя в 2018 году занимала 48-е.





По общей численности танков Беларусь занимает 36-е место (была на 35-м), при том, что их количество не изменилось.





Существенно понизился рейтинг страны (до 48 места) по бронированным машинам (БТР, БМП, БРДМ и т.д.). Их эксперты насчитали 1253. В прошлом году у Беларуси здесь была 35-я позиция и насчитывалась 2321 единица подобной бронетехники.





Самое высокое место у белорусской армии – 17-е – по числу реактивных систем залпового огня и по числу самоходной артиллерии (482). В прошлом году, имея 583 таких установки, наша армия занимала 10-е место в мире.