США готовы заплатить пять миллионов долларов за информацию о главарях ИГИЛ
США интересует информация о Хаджи Абдалле, Хаджи Хамиде и Хаджи Тэйсире.
США готовы выплатить награду в пять миллионов долларов за информацию о нахождении трех главарей Исламского государства.
Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус, передает НВ.
США интересует информация о Хаджи Абдалле, Хаджи Хамиде и Хаджи Тэйсире. "Все обладающие информацией, заслуживающей доверия и касающейся любого из этих лиц, могут быть вознаграждены суммой в размере до $5 млн", - заявила Ортагус. Ранее сообщалось, что близкое к террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) агентство Amaq объявило о создании боевиками собственной провинции на территории Индии.
08:57 22/08/2019