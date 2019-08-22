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США готовы заплатить пять миллионов долларов за информацию о главарях ИГИЛ

США интересует информация о Хаджи Абдалле, Хаджи Хамиде и Хаджи Тэйсире.

США готовы выплатить награду в пять миллионов долларов за информацию о нахождении трех главарей Исламского государства.

Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус, передает НВ

США интересует информация о Хаджи Абдалле, Хаджи Хамиде и Хаджи Тэйсире. "Все обладающие информацией, заслуживающей доверия и касающейся любого из этих лиц, могут быть вознаграждены суммой в размере до $5 млн", - заявила Ортагус. Ранее сообщалось, что близкое к террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) агентство Amaq объявило о создании боевиками собственной провинции на территории Индии.
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