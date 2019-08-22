Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус, передает НВ





США интересует информация о Хаджи Абдалле, Хаджи Хамиде и Хаджи Тэйсире. "Все обладающие информацией, заслуживающей доверия и касающейся любого из этих лиц, могут быть вознаграждены суммой в размере до $5 млн", - заявила Ортагус. Ранее сообщалось, что близкое к террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) агентство Amaq объявило о создании боевиками собственной провинции на территории Индии.







