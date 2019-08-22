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Путин отказался говорить о планах после 2024 года

Владимир Путин не стал раскрывать свои планы на 2024 год, когда истекут его президентские полномочия.

«Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня еще 2019-й», – сказал российский президент на пресс-конференции переговоров с президентом Финляндии Ниинистё.

В 2024 году заканчивается второй непрерывный (и четвертый по счету) президентский срок Путина. В соответствии с действующей российской Конституцией, он больше не сможет баллотироваться на пост президента. Одним из вариантов решения «проблемы 2024» называют объединение России и Беларуси в одно государственное образование, которое может возглавить Путин.
Источник: reform.by
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