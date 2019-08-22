Путин отказался говорить о планах после 2024 года

«Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня еще 2019-й», – сказал российский президент на пресс-конференции переговоров с президентом Финляндии Ниинистё.





В 2024 году заканчивается второй непрерывный (и четвертый по счету) президентский срок Путина. В соответствии с действующей российской Конституцией, он больше не сможет баллотироваться на пост президента. Одним из вариантов решения «проблемы 2024» называют объединение России и Беларуси в одно государственное образование, которое может возглавить Путин.