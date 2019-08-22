Почем рай для Лукашенко

Во время рабочей поездки в Ивьевский район Александр Григорьевич пообщался с жителями райцентра и признался, что был удивлен.





– Я ожидал худшего, но очень рад, что у вас тут очень хорошо. Но главное, чтобы вы жили мирно, – цитирует Александра Лукашенко БЕЛТА. – Честно скажу, вы меня приятно удивили. Я думал, приеду сейчас в Ивье, а там какая-нибудь дремучая деревня или захудалый город. Когда приехал на этот курорт, я губернатору говорю: «Ты вообще молодец!» И это же не сделаешь к приезду, – сказал Лукашенко.





Действительно, странная ситуация. Правда, не то, что Ивье оказалось «курортом», а именно сами ожидания президента увидеть там «дремучую деревню или захудалый город». Ведь, казалось бы, сколько внимания (по крайней мере на словах) Александр Лукашенко уделяет развитию регионов, как усиленно «поднимает их из руин». Тогда почему же его так удивляет хорошее состояние города? Ожидая увидеть захолустье, Лукашенко, похоже, сам дал оценку собственной работе. И она явно невысока.









Кстати, по словам президента, многие иностранцы, приезжая в Беларусь, удивляются ее природе и говорят, что будто попали в рай:





— Я второй раз за последнюю неделю попадаю в рай: первый раз в Старых Дорогах — самый лесной наш район. Я давно-давно там был. Приехал, думаю: интересно, как оно. Слушайте, как на курорте люди живут: кругом лесной массив, люди довольны, — отметил он.





И это тоже, заметьте, мало добавляет в копилку президента. Ведь вряд ли удовлетворение от обильного лесного массива можно отнести к заслугам Александра Григорьевича. Этот «рай» не стоил ему ничего.





А вот то, что действительно могло бы быть маркером его усилий на посту президента, так это благосостояние населения региона. Но с этим-то у президента оказалось не очень, о чем он сам же и признался, заявив, что «в регионах хватает проблем, но если у людей есть возможность спокойно жить, тогда у них все получается».





В общем, посыл нынешней поездки в Ивье таков: рассчитывать его жителям и дальше следует на собственные силы да лесной массив. Ну а президент… Он готов и дальше приезжать и удивляться, что Ивье под его руководством так и не стало «дремучей деревней».