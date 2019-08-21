Бессмертный о Минске: Используется как имитационная площадка

Роман Бессмертный (Фото: скриншот 24 канал/YouTube)

Политик отмечает вялость в реакции ТКГ на нарушения договоренностей противоположной стороной





Он отметил, что если не делать Минск действенным, то надо предлагать другой формат переговоров.





"То, как сейчас отнеслись ко мне - свидетельство того, что Минск и далее будет использоваться как имитационная площадка... Я требовал четкости позиций, жесткости и конструктивности позиций. К сожалению, в ответ я вижу определенную расхолодженность, вялость в реакции на нарушения договоренностей противоположной стороной", - сказал Бессмертный.





Политик добавил, что это свидетельствует о том, что политическое руководство не считает необходимым превращать Минск в действенный механизм решения проблем.



