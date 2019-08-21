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Бессмертный о Минске: Используется как имитационная площадка

Переговоры в Минске о войне в Донбассе продолжат использовать как имитационную площадку. Об этом заявил бывший переговорщик в ТКГ Роман Бессмертный в интервью Deutsche Welle.

Роман Бессмертный (Фото: скриншот 24 канал/YouTube)
Политик отмечает вялость в реакции ТКГ на нарушения договоренностей противоположной стороной

Он отметил, что если не делать Минск действенным, то надо предлагать другой формат переговоров.

"То, как сейчас отнеслись ко мне - свидетельство того, что Минск и далее будет использоваться как имитационная площадка... Я требовал четкости позиций, жесткости и конструктивности позиций. К сожалению, в ответ я вижу определенную расхолодженность, вялость в реакции на нарушения договоренностей противоположной стороной", - сказал Бессмертный.

Политик добавил, что это свидетельствует о том, что политическое руководство не считает необходимым превращать Минск в действенный механизм решения проблем.
liga.net
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