Михаил Пастухов: кадровых рокировок в силовом блоке не предвидится

Но «разбор полетов» для граждан страны уже давно превратился в театральное действо. Что последует за словесной выволочкой? На этот вопрос «Белорусский партизан» попытался ответить вместе с доктором юридических наук профессором Михаилом Пастуховым.





- Серия случаев злоупотребления властью со стороны работников милиции (например, оправдательный приговор в отношении главного инженера МЗКТ Андрея Головача), тенденциозность органов прокуратуры и следствия заставили все-таки обратить на себя внимание главы государства. И возмущение людей по всем фактам достигло критического значения. Поэтому глава государства посчитал необходимым «навести порядок» в этой сфере, приструнить зарвавшихся людей в погонах. Разнос связан и с тем, что накануне парламентских выборов надо показать, кто в доме хозяин. Мне кажется, спусковым крючком послужило все-таки оправдание Андрея Головача, который более 4 лет находился под стражей, под следствием, а в итоге его оправдали. Выходящий из ряда вон случай, на который обратили внимание буквально все граждане; это не столько торжество закона, сколько позор всей правоохранительной системы. Надо полагать, дошли наконец до главы государства нарушения, допускаемые при расследовании уголовных дел по статье 328 (незаконный оборот наркотиков), женщины протестуют и, как оказывается, небезосновательно.









Сделано предупреждение и генеральному прокурору из-за ненадлежащего надзора за законностью в органах следствия, действительно, состоялся «разнос», для которого накопилось достаточно оснований, и прежде всего – злоупотребления со стороны органов милиции и следствия. Надо было направить их на путь истинный, приструнить и усилить за ними контроль. Это означает, что в новых условиях работа этих органов должна быть более качественной, более выверенной, и подобного беспределане должно повторяться, наказание – увольнение из органов. Долгое время этасфера не являлась предметом разбирательства, но сейчас до нее дошла очередь.





- Именно из-за длительного контроля за сферой сейчас станут здесь наводить порядок?





- Система закостенела и без высочайшего контроля пошла вразнос. Поэтому и следует направить ее на путь истинный.





- По логике, это сфера контроля Совета безопасности, в том числе и помощника президента по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко.-...который отсутствовал на совещании.





- Разнос устроили всем, кроме куратора силового блока. Надо полагать, что сейчас усилится спрос с руководителей МВД, Следственного комитета, прокуратуры, КГБ, будет более жесткий контроль со стороны президентской администрации и Совбеза за фактами нарушения законодательства и стремлением к показухе. Признана порочность ориентиров в работе правоохранительных органов.В то же время сами ориентиры не подвергнуты критике. Действительно, стремятся быть лучше, выполнять показатели, которые доводят до них, но делать это надо качественно и в соответствии с законодательством. Сама система не меняется, даже система показателей остается нетронутой – просто подкручиваются гайки, усиливается «жим». Как говорил Лукашенко, «за падение скота ответите головой», такое же указание сделана и в адрес силовых структур. Система продолжает работать, но усиливается контроль и ответственность.





- Значит, никто не будет делать работу над ошибками? Возмутился Лукашенко расследованиями по статье 328 – и на том точка?





- Кадровых рокировок также не предвидится. Было сказано, что глава государства разберется с генпрокурором, но я думаю, ограничится просто предупреждением. Найти подходящего генпрокурора очень непросто; да и вообще замена любой ключевой фигуры, как показала рокировка с Игорем Шуневичем, дело очень непростое.





- Как можно изменить ситуацию в правоохранительных органах?





- Выходом из положения должна стать кардинальная реформа и судов, и всей системы правоохранительных органов; надо не просто усиливать контроль, ответственность, требовать повышения качества работы. Необходимо изменить всю систему, чтобы она слаженно, органично и была нацелена на защиту прав и свобод граждан. Для этого надо на новой правовой основе провести реформы.









Я сторонник того, что судей надо не назначать, а избирать на альтернативнойоснове. В органах следствия не должно быть жесткой административной зависимости, не должны они быть военнослужащими, каковыми фактически стали; это должна быть самостоятельный орган, который должен заниматься расследованиями преступлений. Причем преступлений тяжких, а мелочевку можно вполне отдать органам внутренних дел. Следователей надо поставить под жесткий контроль органов прокуратуры, вернуть из подчинения президента под надзор прокуратуры. Вопрос о реформировании МВД назрел уже давным-давно; вполне очевидно, что нужно сократить самое многочисленное силовое ведомство, убрать ряд департаментов из его ведения (Департамент исполнения наказаний, Департамент по гражданству и миграции, Департамент охраны имущества), реструктуризировать управление ГАИ. Необходимо уменьшить структуру и объем этого Левиафана – министерства, численность которого держится в секрете. Раньше штатная численность МВД (вместе с внутренними войсками) превышала сто тысяч человек. Надо исключить из состава МВД различные специальные подразделения, которые действуют фактически не считаясь с законом, выполняя поставленные задачи (спецподразделение по борьбе с терроризмом «Алмаз», ОМОН, который предназначен для разгона мирных акций протеста).









Не говоря о других спецподразделениях, которые действовали за рамками закона. Милиция, как и спецслужбы, в том числе органы безопасности, не должны использоваться в политических целях. Необходимо пересмотреть цели, задачи, структуру правоохранительных органов. И самое важное – провести чистку кадрового состава. Только в этом случае можно говорить о качественном улучшении работы судов и правоохранительных органов.



