Лукашенко раскрыл секрет полишинеля: злоупотребление властью, применение насилия к гражданам, взяточничество – целых 10 грехов он насчитал в правоохранительных органах, которые «должны быть чистилищем».





А проблема в том, что вся правоохранительная система поставлена на службу одного человека – руководителя государства, убежден генерал-майор милиции в отставке Мечислав Гриб.





- Идет подготовка к выборам, подготовка к президентским выборам: я такой честный, а вы такие-сякие плохо выполняете мои задания. Элементарное заигрывание с избирателем накануне «политической вакханалии».





Такими словами я мог бы охарактеризовать работу силовых структур, не выходя из дома и не заглядывая в статистику.





Периодически публичное пространство сотрясают громкие дела. Возьмите дело главного инженера МЗКТ Андрея Головача: человек четыре года отсидел в следственном изоляторе, и только сейчас оправдали и отпустили на свободу. Задерживали – судили – и оправдывали, задерживали – судили – и оправдывали – на такую дикость нужно реагировать. Но ведь история длилась четыре года! Столько разных соглядатаев за деятельностью силовых органов: и милиции, и прокуратуры, и оперативно-розыскное управление при самом президенте, и Совет безопасности – так где вы все раньше были, когда человек четыре года страдал?





- Следуя логике, должны последовать оргвыводы и решения.





- В отношении министерства внутренних дел оргвыводы сделаны: Игоря Шуневича заменил Юрий Караев. Все стрелы могут сойтись на генеральном прокуроре: именно прокуратура обязана осуществлять постоянный контроль за деятельностью правоохранительных органов.





- И Александра Конюка не жалко отдать на заклание: фигура по большому счету символическая в силовом блоке.





- Первой жертвой может стать именно генпрокурор. Но запущенный механизм может распространиться и вверх, и вниз. Возможны жертвы.





- К силовым структурам в обществе всегда есть претензии, большие претензии. Как бывший глава МВД, по какой шкале вы бы оценили деятельность сегодняшних силовиков?





- В целом силовые структуры выполняют свою миссию и задачи: в Минске можно более-менее спокойно ходить в любое время суток.





– Но за полгода уровень преступности в Беларуси вырос на 8,3% по сравнению с с первым полугодием 2018 года.





- Существует палочная система: чем больше зарегистрировал преступлений, тем лучше, чем выше раскрываемость – тем красивее отчеты. В стране действует система СССР, с тех пор ничего не изменилось; раньше, возможно, занижали статистику, чтобы выглядеть солиднее, а сейчас все вылезло на поверхность. Сложно судить, как оно на самом деле.





Одно скажу: при советской власти в Беларуси правоохранительные органы насчитывали 41 или 45 тысяч человек, сегодня их численность – в три или четыре раза больше. К тому же их используют не только для борьбы с уголовной преступностью, но и для выполнения разных политических приказов, для обеспечения общественной безопасности на массовых мероприятиях, для преследования инакомыслия. Силовиков используют не по назначению.





- Мечислав Иванович, стали вы президентом, и перед вами стоит задача реорганизовать весь силовой блок. Что сделаете?





- В Беларуси восемь ведомств, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью, в советские времена были только три: МВД, КГБ и контрразведка Минобороны. Восемь силовых структур, все самостоятельные, никто никому не подчиняется, все копают-копают-копают ямы под других, но сваливаются туда сами.





Нужно менять всю систему: она поставлена на службу одного человека – руководителя государства. Силовые структуры должны служить народу, но к народу никакого отношения не имеет.















