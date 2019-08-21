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Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона речь последнего подвергли сокращениям. Все фразы французского президента, где употреблялось слово "выборы", в расшифровку не попали. В стенограмме совместной пресс-конференции президента Россиии его французского коллегиречь последнего подвергли сокращениям. Все фразы французского президента, где употреблялось слово "выборы", в расшифровку не попали. Би-би-си обнаружила это, сравнив текст на сайте Кремля и видеозапись встречи в оригинале.





Путин и Макрон встретились 19 августа в летней резиденции французского лидера на Лазурном берегу. Президента России Макрон туда пригласил впервые. Перед началом переговоров главы стран провели небольшую пресс-конференцию.





В среду журналист Эммануэль Гринспан, работающий московским корреспондентом швейцарской газеты Le Temps, французского еженедельника Le Journal du Dimanche, обратил внимание на неверный перевод одной из фраз Макрона в стенограмме пресс-конференции на сайте Кремля. В действительности Макрон сказал: протестующие "желтые жилеты" смогли принять участие в выборах. Однако согласно расшифровке, французский президент заявил, что баллотироваться во время Европейской кампании они не смогли. Позднее эту ошибку на сайте Кремля исправили - и в русской версии, и в английской.





В свою очередь французская газета Liberation отметила, что наиболее точно слова Владимира Путина с русского на французский перевел телеканал "RT France", а остальные каналы дали сокращенную версию его слов. В частности, были опущены подробности о том, что в столкновениях во Франции пострадали две с половиной тысячи человек, в том числе две тысячи полицейских. В Елисейском дворце на это ответили, что российская сторона, согласно своему протоколу, использовала на встрече своего переводчика и слова Путина журналисты услышали именно в ее переводе. "Она минимизировала информацию", - сообщили Liberation в Елисейском дворце.





Би-би-си сравнила оригинал выступления Макрона и его перевод на сайте Кремля и обнаружила более любопытные несоответствия.





Отвечая на вопрос корреспондентки BFMTV о протестах в Москве, Макрон сказал: "Мы вместе решили со многими другими [странами], что свободы самовыражения, мнений, собраний и свободного представительства на выборах должны уважаться нашими демократиями". Как следует из перевода его ответа на сайте Кремля, на встрече говорилось лишь о том, что Россия "ратифицировала целый ряд ународных договоров, конвенций, в рамках которых страна должна предоставлять своим гражданам основополагающие свободы: свободу слова, свободу выражения, свободу собрания и так далее". Слова о свободе участия в выборах в перевод не попали.









Затем Макрон добавил, что "многие обеспокоились и продолжают беспокоиться из-за арестов [людей в Москве] и из-за их способности участвовать в свободных выборах, а также природой установленных ограничений". В переводе речи французского президента говорится, что беспокойство вызывают "аресты и так далее, все те блокировки, которые были сделаны со стороны правовых органов", - о выборах ни слова.





Также Макрон коснулся сравнения протестов в Москве с протестами французских "желтых жилетов". Путин в ходе этой же пресс-конференции сказал: "Мы все знаем события, связанные с так называемыми желтыми жилетами. [...] Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице".





"Во Франции - я скажу это здесь ясно - сравнение [московских протестов с "желтыми жилетами"]не является правильным, так как те, кто протестовал, были свободно представлены на выборах, - ответил на это Макрон. - Те, кого называют желтыми жилетами, свободно пошли на европейские выборы, они пойдут на муниципальные выборы, и это очень хорошо. Я хочу, чтобы они свободно самовыражались на выборах, потому что это снижает конфликтность, потому что мы в стране, где люди могут свободно самовыражаться и свободно ходить на демонстрации".





В переводе речи Макрона на сайте Кремля слова "выборы" вообще нет. "Вы знаете, что все эти люди, которые захотели выставить свои кандидатуры в ходе европейской избирательной кампании, смогли представить свою кандидатуру, смогли это сделать свободно, без каких бы то ни было преград", - так его слова выглядят в русской транскрипции.









Неверным оказался и перевод вопроса корреспондентки BFMTV Путину, которая попросила прокомментировать взрыв на военном полигоне под Северодвинском. "Ядерная авария произошла на прошлой неделе на военной платформе в Неноксе. Речь о том, что в городах вокруг повысился радиационный фон, над чем работают поисковики и что за новое оружие там испытывалось?" - спросила она. В синхронном переводе вопрос журналистки прозвучал так: "И недавно произошёл ядерный инцидент в Сибири. Говорят о высоком уровне радиоактивности в воздухе". Путин на это усмехнулся и ответил, что "надо с географией разобраться". "В Сибири не было никаких инцидентов. Если Вы имеете в виду в Северном море, то это другой регион Российской Федерации. Никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует", - сказал он.





Как пояснил Русской службе Би-би-си пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, недоразумение произошло из-за ошибки переводчика. "Речь идёт о скрипте слов синхрониста. Такое случается". Он добавил, что стенограмму на сайте Кремля планируется исправить. "Работа синхронистов очень сложная", - заметил Песков.



