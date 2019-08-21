Как сложилась судьба бывших главных идеологов страны

«Наша Нива» вспоминает высших чиновников, которые занимались идеологической работой в Администрации президента.

Владимир Заметалин (1995—1997; 2000—2001): «Беларусьфильм» и белорусофоб

На примере Заметалина видно, кем окружал себя Александр Лукашенко в первые годы президентства. Это уроженец российской Тулы, который окончил Донецкое высшее военно-политическое училище, служил политруком в Германии, на Дальнем Востоке. В результате судьба забросила Заметалина в Беларусь, где он возглавил пресс-службу Минобороны.





Заметалин был в команде Вячеслава Кебича на выборах 1994 года. Именно он придумал запустить в качестве «черного пиара» то, что Лукашенко украл фен у стюардессы, когда депутаты возвращались из поездки в Китай. Правда, очень скоро Заметалин перекинулся в команду, победившую на выборах.









После скандала с «белыми пятнами» в газетах в отставку ушел Александр Федута, и именно Заметалин стал начальником главного управления общественно-политической информации, а в скором времени — заместителем Администрации президента.

Заметалина отличали непонимание и нелюбовь ко всему белорусскому. При нем оказывалось беспрецедентное давление на сторонников идеи национального возрождения. В 2018 году Заметалин попал в скандал, когда кассирша «Евроопта» обратилась к нему по-белорусски, а бывший идеолог на это кричал: «Не хочу я говорить на вашей долбанном языке».





В конце карьеры Заметалин возглавлял «Беларусьфильм». И здесь следует отметить, что сняты при нем были не только фильмы о войне, но и «Масакра», и антитоталитарное кино «Волки».





Видимо, концу его карьеры посодействовал и сын идеолога. В 2015 году за экономические преступления к шести годам заключения был приговорен сын Заметалина Денис.





Владимир Заметалин умер летом 2019 года. Прощание с ним прошло без особых почестей.





Иван Пашкевич (1997—2000): баптизм и эмиграция в США





Уроженец Столинского района Иван Пашкевич был среди тех, кто помогал Александру Лукашенко провести конституционные референдумы в 1995—1996 годах. За это он и получил высокую должность в Администрации президента.





В 2000 году Пашкевич избирается (на деле — назначается) депутатом Палаты представителей. В парламенте Пашкевич неожиданно присоединяется к группе «Республика», куда входили Фролов, Парфенович и Скребец, начинает осторожно критиковать власти.





Иван Пашкевич — верующий, протестант. Видимо, это и повлияло на его выбор.









Как советник председателя Союза евангельских христиан-баптистов Пашкевич с открытым письмом обращался к Лукашенко. «Власти ведут неприкрытую войну против протестантской церкви в Беларуси. Аресты проповедников и пастырей, немыслимые штрафы в отношении церковных служителей, закрытие молитвенных домов, отказ регистрировать новые церкви — вот набор военных средств «православного атеизма» в отношении евангельских христиан», — писал Пашкевич.





В 2006 году Иван Пашкевич эмигрировал в США. Живет в Филадельфии (штат Пенсильвания), редактирует русскоязычную газету «Новое слово», а также ведет на радио передачу о политике. В интервью говорил, что мечтает вернуться на родину.





Станислав Князев (2001—2003): контрразведчик и ректор

Еще один главный идеолог, не имевший никаких сантиментов ко всему белорусскому. Князев родился в 1948 году в Новосибирске. Работал слесарем на «Сибсельмаше», а потом поступил в Высшую школу КГБ имени Дзержинского.





Почти всю свою жизнь Князев прослужил в Вооруженных Силах. Пять лет — в ГДР, два года — в Афганистане, участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. В первой половине 1990-х возглавлял военную контрразведку КГБ. В 1997 году перешел на работу в Институт национальной безопасности, который в скором времени и возглавил. Менее года пробыл заместителем госсекретаря Совета безопасности.





После выборов 2001 года назначен заместителем по идеологии в Администрацию президента. Князева называли человеком Урала Латыпова, с которым они пересекались еще на минских курсах Высшей школы КГБ. Впрочем, уже через два года назрела потребность в более молодым и гибком идеологе.





В 2003 году Князев стал ректором Академии управления при президенте, на этом посту пробыл до 2007 года. После этого Князев работал в нескольких учебных заведениях. В 2011—2018 был ректором МИТСО. В настоящее время является председателем ученого совета университета.

Олег Пролесковский (2003—2006): министр информации и Сергиев Посад





Трое из четырех первых идеологов Администрации президента родились за пределами Беларуси и вышли из силовиков. Пролесковский родился в подмосковном городе Сергиев Посад (Загорск). Учился в Минске в зенитно-ракетном училище. Проходил службу в ГДР.





Преподавал в Высшем инженерном зенитно-ракетном училище и Военной академии. В интернете сохранился выпуск передачи «5 звезд» 1994 года, где молодой майор Пролесковский даже пытается разговаривать по-белорусски.





С преподавания его перевели на идеологический фронт. Пролесковский возглавлял аналитический отдел Службы безопасности президента, а также информационное агентство БелТА. На время работы Олега Витольдовича в Администрации президента пришлись события на Площади-2006 с «крысами, порножурналами и наркотиками».





В 2009 году Пролесковский возглавил Министерство информации. Именно при нем негосударственные СМИ получали рекордное количество предупреждений, после чего в 2011 году «Наша Нива» и «Народная воля» были на грани закрытия.





После отставки с поста министра уехал на родину, в Россию, где живет по сей день. Время от времени читает лекции в Академии управления при президенте России. По неподтвержденной информации, владеет бизнесом.

Анатолий Рубинов (2006—2008): сталинист и поэт

Физик родом из Могилева. С 1960-х Рубинов работал в Академии наук БССР, доктор физико-математических наук. В 2002—2006 возглавлял Высшую аттестационную комиссию.





Главным идеологом страны Рубинов стал после выборов 2006 года. И сразу начал удивлять своими взглядами: он открыто восхищался личностью Сталина, призвал вернуться в государственной политике к атеизму.





В своих многочисленных публикациях профессор утверждал, что Беларусь никогда не имела государственности, а приступила к строительству собственного государства только в 1994 году после избрания президентом Лукашенко. Более того, Рубинов даже призвал ввести в Беларуси российский рубль. Такая вот идеология.





Но Рубинов был еще поэтом, в издательстве «Мастацкая літаратура» вышла его книга «Вот она, наша жизнь». Одно из стихотвореній стало чуть ли не классическим:





Ох, народ ты наш, народ,

Ох, народище!

Из полтысячи пород —

Одна породища!





Наш один — за ихних двух —

Только дай борща…

И раз в двадцать крепче дух…

Из туалетища.





После ухода из администрации Рубинов являлся спикером Совета республики. Но был вынужден уйти после того, как срочно потребовалась должность для бывшего премьера Михаила Мясниковича. Сейчас Рубинова изредка видят на прогулках в парке.





Наталья Петкевич (2009—2010): три брака и США





Наблюдая за Натальей Эйсмонт, многие, возможно, и не помнят, что у Лукашенко уже была молодая амбициозная пресс-секретарь. Петкевич являлась пресс-секретарем главы государства в 2001—2004 годах. После этого оказалась в Администрации президента.





Наталья Петкевич родилась в семье руководителя 7-й стоматологической поликлиники Владимира Кравченко. Училась на юридическом факультете БГУ. Первым ее мужем был Владислав Петкевич, возглавлявший «Национальные спортивные лотереи». В этом браке родился сын Филипп.





С Петкевич связан ряд скандалов. Она вступала в противостояние с возглавлявшим БТ Александром Зимовским. Наконец, это ей приписывали идею разыграть антипольскую карты перед выборами 2006 года. Она не боялась цинично высказываться на публику, когда потребовалось оправдывать отмену льгот.





После работы в администрации Петкевич еще долго, до 2014 года, работала помощником президента — на исключительно приближенной к главе государства должности.





Во втором браке Петкевич была замужем за заместителем руководителя БТ Александром Мартыненко, но этот брак был недолгим.









Теперь Наталья Владимировна замужем за дипломатом Валентином Рыбаковым, представителем Беларуси при ООН. Интересно, что Петкевич по-прежнему остается под американскими санкциями, но может жить в Нью-Йорке по линии ООН.

Александр Радьков (2010—2014): русификатор системы образования



Уроженец Быховского района, Радьков окончил Могилевский государственный университет, альма-матер главы страны. Он работал там сначала на кафедре алгебры и геометрии, а потом вообще стал ректором этого вуза.





В 2003 году Александр Радьков стал министром образования вместо Петра Бригадина, который долгое время отказывался закрывать Гуманитарный лицей имени Коласа.





Пребывание Радькова на посту министра можно охарактеризовать как период русификации. Многие школы, которые долгое время были белорусскими, переходили на русский язык. Радьков перевел преподавание истории Беларуси на русский язык. В каких-то сантиментах к белорускости Радькова заподозрить было очень сложно.





Радьков с момента создания возглавил «Белую Русь», которая так и не стала политической партией. Однако недавно и в этом он передал свои полномочия Геннадию Давыдько. И сегодня Радьков — пенсионер.





Игорь Бузовский (2014—2016): район Минска и книгоиздание





Игорь Бузовский родился в Новогрудке в семье сотрудника КГБ. Получил военное образование, но пошел работать психологом в школу в Новогрудке.





В начале 2000-х Бузовский отвечал за связи с общественностью на БТ. Звездный час Бузовского связан с БРСМ, где ему принадлежал ряд инициатив. В 2010 году Игорь Бузовский стал первым секретарем БРСМ.





В Администрации президента молодой чиновник себя особенно ничем не проявил. После него вообще отменили должность заместителя по идеологии. Планировалось разделить эти обязанности между первым заместителем Максимом Рыженковым и пресс-секретарем Натальей Эйсмонт.





Бузовского после неудачного опыта работы идеологом назначили во главе Центрального района Минска. В принципе, это должность, с которой можно снова идти на повышение. Не удалось и на этот раз. Сейчас он заместитель министра информации. Отвечает за не самое передовое направление — книгоиздание.

Владимир Жевняк (2018—2019): ничего о нем не знали, ничего и не узнали



Жевняк родом из Хойников Гомельской области. Военный. Образование получал в Новосибирске. Много лет отдал армии.





В 2002 году переходит на работу в Национальный центр законодательства и правовых исследований. С 2008 года возглавлял управление законодательства о национальной безопасности. С 2014 — заместитель главы центра. Не сказать, что должность очень высокая, поэтому многих удивлял такой карьерный взлет.









Возможно, ему помог другой заместитель председателя Администрации президента Валерий Мицкевич, который контактировал с Жевняком по работе.





На протяжении года Жевняк так и не стал публичной персоной, он не запомнился ни словами, ни делами. Пока неизвестно, чем он будет заниматься дальше.











