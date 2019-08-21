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Польская парламентская делегация приедет в Беларусь

В планы парламентариев входит общение с белорусскими коллегами, встречи в министерствах и посещение нескольких регионов.

Польская парламентская делегация во главе с вице-маршалом Сейма Республики Польша Рышардом Терлецким совершает визит в Беларусь, сообщили в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Поездка продлится три дня с 21 по 23 августа.

В планы парламентариев входит посещение Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, где пройдет встреча заместителя ППНС Бориса Пирштука с вице-маршалом Сейма Республики Польша Рышардом Терлецким, пишет sputnik.by

"Состоится также отдельная встреча рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом Республики Польша с польскими коллегами", – пояснили в ППНС Беларуси.


В сообщении говорится, что на ней депутаты двух стран обсудят вопросы расширения межпарламентского взаимодействия, в том числе по линии созданных в парламентах обеих стран рабочих групп, а также углубление торгово-экономического, инвестиционного, туристического и гуманитарного сотрудничества.

Также польские депутаты пообщаются с представителями Минспорта и Дирекции II Европейских игр 2019 года. Как ранее стало известно, следующие Европейские игры пройдут в Польше в 2023 году.

Кроме этого, у делегации запланировано посещение комплекса "Минск-Арена", а также несколько событий в Мядельском и Глубокском районах.


19:03 21/08/2019
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