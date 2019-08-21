Германия против возвращения России в G7

Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает " Европейская правда " со ссылкой на Reuters.





Он напомнил, что Россию исключили из группы наиболее развитых экономик мира за аннексию Крыма в нарушение международного права и дестабилизацию восточной Украины.





"Обе ситуации сохраняются", - сказал Зайберт.





По его словам, как только в этом направлении будут какие-то изменения, можно будет обсуждать большее вовлечение России.









Во вторник президент США заявил, что он бы поддержал возврат России к группе стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.





Во время встречи Макрона и Путина в понедельник президент Франции заявил, что возвращение к формату G8 и "реанимация" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".