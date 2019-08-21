Лукашенко о жизни в Ивье и Старых Дорогах: Это же курорт





Он рассказал, что во время поездки в Гродненскую область хотел посетить именно Ивье, как его не отговаривал глава Гродненского облисполкома, чтобы посмотреть, как развиваются районы на окраине области. Ведь им, как правило, уделяется не так много внимания





«Честно скажу, вы меня приятно удивили. Я думал, приеду сейчас в Ивье, а там какая-нибудь дремучая деревня или захудалый город, — признался Лукашенко. — Когда приехал на этот курорт, я губернатору говорю: «Ты вообще молодец!» И это же не сделаешь к приезду».





По его словам, многие иностранцы, приезжая в Беларусь, удивляются ее природе и говорят, что будто попали в рай.





«Я второй раз за последнюю неделю попадаю в рай: первый раз в Старых Дорогах — самый лесной наш район. Я давно-давно там был. Приехал, думаю: интересно, как оно. Слушайте, как на курорте люди живут: кругом лесной массив, люди довольны», — отметил он.









Он добавил, что в регионах хватает проблем, но если у людей есть возможность спокойно жить, тогда у них все получается. «Спасибо вам за то, что вы крепкие люди. Я теперь могу быть спокоен, что губернатор работает не только в Гродно и рядом, но и на окраинах», — сказал Лукашенко.



