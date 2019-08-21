СМИ: Россия вернет в Украину захваченных моряков до конца лета

Издание со ссылкой на источник утверждает, что обмен состоится до конца августа.





Информацию о запуске процесса обмена якобы подтвердил и украинский дипломат.





По словам собеседника газеты, Украине точно будут переданы украинские моряки с захваченных 25 ноября 2018 года в Черном море бронекатеров Бердянск и Никополь и буксира Яны Капу.





При этом он не исключил и возможности передачи Киеву других удерживаемых Россией лиц, в том числе и тех, кто уже находится в российских тюрьмах.





Информацию о передаче Украине захваченных Россией моряков распространило также российское агентство РБК, которое ссылается на источник.





Агентство утверждает, что решение о передаче моряков якобы было принято еще «давно» и что скорее всего это произойдет в августе.





Источник издания сообщил, что возможна передача моряков под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.





Ранее российский Интерфакс сообщал, что пятеро украинских политзаключенных, которые отбывают тюремные сроки в РФ, могут быть выданы Украине.





По данным правозащитного центра Мемориал, 20 августа в СИЗО Лефортово приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко.





По мнению правозащитников, это свидетельство того, что все указанные лица содержатся в учреждении.









25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.





Россия судит украинских моряков как уголовных преступников — нарушителей госграницы. Украина считает их военнопленными и требует безусловного освобождения.





Международный трибунал по морскому праву по иску Украины обязал Россию отпустить всех 24 украинских моряков. В Кремле проигнорировали требованиетрибунала.