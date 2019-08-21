За Андреем Втюриным следили два года

Как оказалось, спецслужбы наблюдали за его деятельностью несколько лет. Но Лукашенко потребовал от них железных доказательств.





"Взятка – это когда вы зафиксировали, аудио, видео, что человеку принесли и дали взятку, -- сказал Лукашенко, говоря о доказательствах взяточничества. – Все, никуда не денешься, не отвертишься!..





И все уголовные дела КГБ о крупных взятках, в том числе в здравоохранении,по Мингорисполкому, там десятками задерживали! Когда мне докладывали, я не глядя санкционировал самые жесткие меры к этим людям. Потому что вот они факты, зафиксированы.





А что такое, когда человек вспомнил, что он где-то когда-то дал взятку. И начинается! Особенно милиции это характерно: кто-то где-то сказал, и человеку заломили руки и начинают выкручивать.





Должны быть железобетонные доказательства таких вещей. Ибо мы придем к тому, что в обществе появится и буйно будет процветать практика: не понравился человек, оговорил его, дал против него показания и пошли!





При этом я хочу, чтобы вы правильно поняли посыл моих рассуждений. Чтобы не получилось так: а, действительно, надо смягчить требования к взяткодателям или взяткополучателям, то есть чиновникам и прочим. Никакого смягчения быть не должно! Надо просто эффективно и правильно работать, терпеливо. И наказывать на всю катушку тех, кто берет взятки и совершает коррупционные преступления.





Нам ни в коем случае нельзя ослаблять эту борьбу. Но ни в коем случае нельзя наказывать человека, если он не виновен. Лучше не расследуйте эти уголовные дела, если не видите железобетонных доказательств.





Примером тому является разработка соответствующими структурами заместителя государственного секретаря Совета безопасности. Два, по-моему, с лишним года назад пошли первые сигналы, когда мне доложили. И я предупредил всех.





Человек, который обладает всем арсеналом оперативной работы, задержан. И сегодня свою вину не отрицает. Потому что на стол положены факты, где он эти деньги берет, и куда использует. Но это была вдумчивая, спокойная работа! Никто не хватал и руки не заламывал.





Начальник личной охраны бывший президента и Службы безопасности. И этот факт свидетельствует о том, что неприкасаемых в стране нет....Кадры надо не только назначать, но и оберегать их. А жуликов и проходимцев надо каленым железом вырезать из наших рядов.





Еще раз подчеркиваю: справедливое должно быть отношение к людям. Я вам скажу просто, повторив еще раз эту фразу: ведь сами можем оказаться на месте тех людей, которых вы порой прессуете незаконно!





Правоохранительные органы должны работать не просто эффективно, а качественно, толково. И в основу нужно положить не только закон. Законом не пропишешь все, что происходит в жизни.





Так положите в основу справедливость! Не давите людей излишне, но и не прощайте ничего подонкам, негодяям и бандитам".