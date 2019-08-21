У Лукашенко-старшего глаза открылись на произвол, который творится в правоохранительной системе. Но критиковать того, кто за все ответственен по роду обязанностей, язык не повернулся. Что только подтвердило ощущение постановочности «разгромного и исторического совещания» с силовиками.









По итогам совещания написаны километры текстов, наполненных самыми общими словами. После того как президент, ссылаясь на некий «секретный документ», долго лил воду на совещании, такой же водянистой воды добавила Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента. Но каких именно реформ ждать, никто так и не сказал. Вероятнее всего, в Беларуси произойдет вот что:





- новое усиление роли Виктора Лукашенко





- дальнейшее оформление КГБ как главной опоры режима и главного контролера всех силовых структур





- кадровые ротации в руководстве СК, прокуратуры, в меньшей степени – МВД.





- окончательную постановку теневых бизнесов, которые традиционно крышевались МВД и прокуратурой (контрабанда, проституция, наркотики), под контроль семьи Лукашенко.









И доля истины в таком выводе есть. Все, о чем вчера рассказывал Лукашенко, длится в стране уже 25 лет. И его ситуация вполне устраивала, по крайней мере, государственные награды и звания силовики получали пачками.





Более того, поскольку в адрес старшего сына — куратора силового блока, никакой критики не прозвучало, значит, именно для сохранения сложившейся системы он был и назначен на свою должность. Впрочем, безмерное доверие к КГБ, которым характеризуется нынешний период правления Лукашенко, может сыграть дурную роль. Поскольку главу КГБ при Лукашенко уже многие называют Берией при Сталине. Историю обоих все знают...