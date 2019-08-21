



В сериале Зеленский исполняет роль честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько. По сюжету, его герой по воле случая стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами.





"Этот фильм я смотрела до того (до начала избирательной кампании в Украине – ред.). Мне он, конечно, очень нравился, но не весь. Наверное, первые серий шесть-семь, потом мне все это показалось достаточно однообразным", - рассказала Ермошина.









По словам Ермошиной, она прекрасно понимает, что "феномен господина Зеленского заключается именно в фильме "Слуга народа", потому что это – воплощение народной мечты о справедливом президенте, который избрался справедливым образом".