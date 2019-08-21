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Ермошина: Феномен Зеленского - это воплощение народной мечты о справедливом президенте, который избрался справедливым образом

Глава Центризбиркома Лидия Ермошина рассказала в интервью РИА Новости, что ей очень понравились первые серии сериала "Слуга народа", в котором главную роль сыграл украинский президент Владимир Зеленский, но потом фильм показался ей однообразным.


В сериале Зеленский исполняет роль честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько. По сюжету, его герой по воле случая стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами. 

"Этот фильм я смотрела до того (до начала избирательной кампании в Украине – ред.). Мне он, конечно, очень нравился, но не весь. Наверное, первые серий шесть-семь, потом мне все это показалось достаточно однообразным", - рассказала Ермошина.


По словам Ермошиной, она прекрасно понимает, что "феномен господина Зеленского заключается именно в фильме "Слуга народа", потому что это – воплощение народной мечты о справедливом президенте, который избрался справедливым образом".

13:14 21/08/2019
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