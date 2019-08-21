Король-чудотворец позволил прозреть!

Французские короли могли одним прикосновением руки излечивать больных золотухой. Как это получалось – другой вопрос, великий французский историк Марк Блок целую книгу этому посвятил под названием «Короли-чудотворцы». В общем, коснулся золотушного мальчика – или девочки – король рукой – и сразу исцелил.









Вот возмущается председатель Верховного суда Валентин Сукало:





— У нас не действует презумпция невиновности. Следствие давит на суд.





Драгоценный Валентин Олегович, Вы свое ведомство возглавляете с января 1997 года. И вот, на двадцать втором году пребывания в должности Вы узнаете то, о чем негосударственная пресса пишет примерно с 1998 года.





Да и статистика судебных решений о том же свидетельствует: практически у государства суд выиграть невозможно, виновен ты или невиновен. Особенно бизнесмену. Занимаешься бизнесом – виновен по определению. И следствие с судами находилось в состоянии трогательной гармонии.





Вот грустно констатирует второй внезапно прозревший видный государственный деятель – государственный секретарь Совета Безопасности Станислав Зась:





— Разговор будет продолжен. Должен быть доведен вот этот посыл, который сегодня обсуждался на совещании, до всех сотрудников правоохранительных органов, что надо, конечно, менять некоторые подходы в работе, стиль работы и, конечно, повышать качество работы.





И далее – он же:





— Очень важен ведомственный контроль за деятельностью сотрудников правоохранительных органов, начиная от самого верха, от министра, и заканчивая командиром, руководителем подразделения.









Вот оно как получается. Важен ведомственный контроль за деятельностью… Ваше превосходительство, но именно это, как я понимаю, — организация всей системы контроля за деятельностью силовых и правоохранительных структур Беларуси – входило в Ваши непосредственные обязанности, начиная с 2015 года.





А если учесть, что должность заместителя госсекретаря Вы, Станислав Васильевич, занимали с 2008 года, — то и того больше.





Получается, что на высшие должности в нашем государстве назначают слепых, которые на двадцать втором (как Сукало) или одиннадцатом (как Зась) годах прозревают от одного увещевательного совещания, проведенного главнокомандующим.





Слушайте, может быть, его следует назначить заодно и главным офтальмологом нашего Министерства здравоохранения? Ибо у него процедура возвращения зрения слепым идет явно намного лучше, чем работа с кадрами.





Двадцать два года его удовлетворяет не замечающий следственного беспредела главный судья страны, одиннадцать лет – не понимающий, как организовать контроль и координацию действий силовиков госсекретарь… Может быть, он всего этого не знал – наш король-чудотворец? То есть, сам был слеп?





Не силовики прибурели и оборзели. Вся система власти прибурела и оборзела.





В отдельных ее звеньях сохраняют свои позиции зрячие и добросовестные люди, искренне возмущенные слепотой, господствующей в белорусском государстве. Но и они вынуждены притворяться если не слепыми, то одноглазыми. Помните, в одном из рассказов Герберта Уэллса:





— В царстве слепых одноглазый – король.





С той лишь разницей, что истинные слепые хотели бы прозреть. А наши мнимые слепые лишь прикидываются ничего не видящими и не понимающими – до тех пор, пока высочайшее око не позволит им раскрыть глаза и сказать:





— Ах! Действительно! Мы ничего не видели, не знали, не понимали. Но вот дорогой Александр Григорьевич все увидел и все разъяснил. Вот сейчас мы точно начнем работать так, как он требует.





И так – на протяжении двадцати пяти лет чудотворства.





А если бы не увидел? Еще двадцать пять лет – в слепоте?