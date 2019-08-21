



В Ивьевском районе Лукашенко заявил, что приехал туда, так как очень переживает за "большую ошибку Гродненской области, когда все "губернаторы" топтались на западе", - больше внимания уделяли развитию именно Гродно и западных районов области.





В последние годы, по его словам, удалось придать импульс развитию Островецкого района благодаря строительству БелАЭС. Но Ивьевскому району и некоторым другим уделялось меньше внимания.





"Этим самым я хочу показать начиная с Ивья, что окраины любой "губернии" - тоже районы, которые должны развиваться, как следует", - сказал Лукашенко.





Он отметил, что в стране уже занялись развитием, и он лично побывал на юго-востоке Могилевской области, на юге Гомельской области - в Ветковском районе, где на протяжении многих лет занимались восстановлением и развитием чернобыльских районов.







