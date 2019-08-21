Лукашенко готовится войти в состав РФ? Области стал называть "губерниями"
Посещая сегодня Ивьевский район, Лукашенко почему назвал территориальную единицу Беларуси - область - "губернией".
В Ивьевском районе Лукашенко заявил, что приехал туда, так как очень переживает за "большую ошибку Гродненской области, когда все "губернаторы" топтались на западе", - больше внимания уделяли развитию именно Гродно и западных районов области.
В последние годы, по его словам, удалось придать импульс развитию Островецкого района благодаря строительству БелАЭС. Но Ивьевскому району и некоторым другим уделялось меньше внимания.
"Этим самым я хочу показать начиная с Ивья, что окраины любой "губернии" - тоже районы, которые должны развиваться, как следует", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что в стране уже занялись развитием, и он лично побывал на юго-востоке Могилевской области, на юге Гомельской области - в Ветковском районе, где на протяжении многих лет занимались восстановлением и развитием чернобыльских районов.
"А вот такие районы в областях, как Ивьевский или Глуск Могилевской области (я тоже хочу туда поехать), или Копыль в Минской области (тоже туда поеду)... Сейчас я пройдусь по этим районам, которые не валообразующие, которые где-то там... Но там же наши люди живут. Поэтому особенность этой поездки в том, что я хочу сейчас посетить отдаленные районные центры в каждой области", - цитирует Лукашенко belta.by
"Белорусский партизан"
12:28 21/08/2019